Le gouvernement Legault veut généraliser le compostage

Le gouvernement Legault entend investir plus d’un milliard de dollars au cours de la prochaine décennie afin de généraliser l’accès à la cueillette des matières organiques dans la province. Québec espère ainsi rattraper une partie de l’important retard pris au fil des ans pour le recyclage des matières qui devraient normalement se retrouver dans le « bac brun ».

Les Québécois continuent d’envoyer au dépotoir la vaste majorité de leurs déchets de cuisine, de leurs restants de table et de leurs aliments périmés, alors que ces matières organiques devraient se retrouver dans un « bac brun ». Les objectifs fixés dès 2011 prévoyaient pourtant de recycler 100 % de ces matières dès 2020. Or, à peine la moitié des municipalités offrent aujourd’hui le service de collecte. La participation demeure également très insuffisante, puisque moins du tiers des matières dites « putrescibles » sont recyclées, selon le plus récent bilan de Recyc-Québec.

Le gouvernement Legault veut bonifier ce taux ce taux en recyclant ou en valorisant « 70 % de la matière organique visée » d’ici 2030, selon la « Stratégie de valorisation de la matière organique » qui a été dévoilée vendredi matin par le ministre de l’Environnement Benoit Charette. L’annonce du plan de Québec a eu lieu en compagnie de la présidente de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, et du président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers.

Québec compte investir 1,2 milliard $ au cours des prochaines années, dont 450 millions dès 2020-2021. L’essentiel du financement prévu par le gouvernement servira à aider les municipalités à se doter d’un système de cueillette de ces matières organiques putrescibles. L’objectif est que chaque municipalité puisse avoir un tel système en opération d’ici 2025, afin de desservir l’ensemble des Québécois. Seulement 57 % de la population québécoise est actuellement desservie par une collecte des résidus alimentaires.

Le gouvernement aidera donc les municipalités « à mieux gérer les résidus alimentaires et verts sur l’ensemble de leurs territoires et à bonifier le réseau d’écocentres pour les résidus de bois provenant des citoyens », a fait valoir le ministre Charette. Parallèlement, « le Québec encouragera, puis obligera, la collecte des résidus alimentaires et verts et celle du papier et du carton dans les industries, commerces et institutions et dans certains logements non desservis actuellement pour ces matières ».

« La Stratégie permettra d’accélérer la mise sur pied de services de collecte et d’installations de traitement de la matière organique adaptés à tous les contextes régionaux. De plus, elle favorisera la qualité de la matière organique traitée et le développement des débouchés locaux pour les composts, digestats et autres matières résiduelles fertilisantes issues de cette collecte. Elle s’appuie également sur un partage des responsabilités entre les acteurs de la chaîne de valeur, dont les municipalités », a fait valoir le ministère de l’Environnement du Québec, par voie de communiqué.

« Afin d’y arriver, le gouvernement augmentera de 23,51 $ à 30 $ par tonne les redevances pour l’enfouissement des matières résiduelles. Il s’agit d’un signal clair indiquant que le Québec entend décourager l’élimination des matières résiduelles au profit de leur valorisation », a fait valoir le ministre Benoit Charette.

Des matières au dépotoir

Plusieurs années après la généralisation des politiques de recyclage du papier, du carton, du verre et du plastique, seulement 52 % de ces matières « générées » au Québec étaient « acheminées aux fins de recyclage » en 2018, indique le plus récent bilan de Recyc-Québec.

Mais la situation est pire lorsqu’on regarde le bilan des « matières organiques putrescibles » issues du secteur résidentiel, mais aussi des restaurants, des épiceries et du secteur institutionnel (santé et éducation), dont les établissements de santé. En 2018, le « taux de recyclage » atteignait seulement 27 %, en très légère hausse par rapport à 2015 (25 %) et 2012 (22 %).

Concrètement, des 3,9 millions de tonnes de matières organiques calculées dans le bilan 2018 de Recyc-Québec, 2,9 millions de tonnes ont été enfouies ou incinérées, alors que 1,1 million de tonnes ont été recyclées par compostage, épandage ou biométhanisation.

Le taux de recyclage pour le seul secteur « municipal » a atteint 35 % en 2018. Sur les 1,9 millions de tonnes de matières organiques générées, 1,2 millions ont donc été « éliminées », très majoritairement en finissant dans un dépotoir.

Ces taux de recyclage s’expliquent notamment par le fait qu’« un peu moins de la moitié » des municipalités et territoires du Québec, soit 512 en date de janvier 2020 (45 %), « desservent maintenant une partie ou l’ensemble de leurs citoyens pour la récupération des résidus verts ou alimentaires », par l’entremise de la collecte dite du « bac brun ». Qui plus est, les édifices multilogements « ne sont pas toujours desservis », précise Recyc-Québec.

Objectif bannissement

Le « Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles » avait pourtant fixé la barre nettement plus haut. On souhaitait ainsi « recycler » 60 % des matières organiques putrescibles dès 2015. L’« objectif » avoué du gouvernement — qui était inscrit dans le bilan 2015 de Recyc-Québec mais qui a disparu dans le bilan 2018 — était alors de bannir, d’ici 2020, l’enfouissement de la matière organique putrescible.

Un tel bannissement aurait permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec, puisque les matières organiques qui se décomposent dans les sites d’enfouissement produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Selon le plus récent bilan québécois des émissions de gaz à effet de serre, le secteur « déchets » a généré 5,8 % de toutes les émissions de la province en 2017, soit 4,6 millions de tonnes, dont quatre millions de tonnes pour l’enfouissement. La stratégie annoncée vendredi devrait permettre de réduire de 270 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Le bannissement de l’enfouissement aurait aussi augmenté la durée de vie des sites d’enfouissement du Québec, en plus de permettre la production de compost qui peut par la suite être utilisé. Or, moins du tiers de l’objectif du Plan d’action 2011-2015 a aujourd’hui été atteint.