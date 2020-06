Les vents violents provoquent de nombreuses pannes de courant

Les vents violents ont causé jeudi de nombreuses pannes de courant dans l’ensemble du Québec, a indiqué Hydro-Québec sur son site Internet.

Selon la société d’État, on dénombrait à 16 heures 600 pannes affectant plus de 114 000 clients. Les régions de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides, les plus touchées par les pannes, comptaient respectivement 57 185, 14 653 et 12 816 clients privés de courant.

Pas moins de 12 465 clients étaient aussi privés d’électricité dans l’Outaouais.

Hydro-Québec dit avoir mobilisé ses monteurs pour tenter de rétablir le service, mais a ajouté que « les vents qui s’intensifient encore leur compliquent la tâche ».

La société a aussi fait remarquer que « la tempête évolue et se déplace vers l’est de la province », ce qui laisse prévoir que des pannes additionnelles pourraient survenir dans ces secteurs.

Selon Environnement Canada, les rafales ont pu atteindre jusqu’à 80 km/h dans la région de Montréal. L’agence annonçait que les vents pourraient atteindre jeudi soir les 50 km/h dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay. Ils pourraient même s’élever jusqu’à 70 km/h dans certains secteurs de la Gaspésie.