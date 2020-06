Une baleine à bosse - manifestement égarée - a suscité curiosité et émotion pendant une semaine dans la région de Montréal. Au désarroi de plusieurs, l'animal a finalement été retrouvé mort et à la dérive mardi matin. Des examens sont menés sur sa carcasse pour tenter de déterminer les causes de son décès. Retour en images sur les derniers jours du cétacé.



1 La baleine à bosse, une jeune femelle de 10,2 mètres pour un poids de 17 tonnes, a d'abord été observée au large de Trois-Rivières le 29 mai, puis a continué de remonter le fleuve. Le 30 mai, elle apparaissait à Montréal où elle a pris ses quartiers pendant plusieurs jours. Alexandre Shields Le Devoir

2 Bien visible notamment du quai de l’Horloge, la baleine à bosse semblait alors dynamique et en bonne forme, multipliant les comportements très démonstratifs typiques de son espèce. Alexandre Shields Le Devoir

4 Pendant une semaine, des centaines de curieux se sont pressés chaque jour au quai de l’Horloge, ou encore sur l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, afin d’observer cette baleine visible très près du rivage. Marie-France Coallier Le Devoir

5 Cette baleine à bosse égarée était un cas inédit pour les scientifiques. Jamais auparavant, un animal de cette espèce n’avait remonté le cours du fleuve Saint-Laurent. Et beaucoup se demandaient si elle retrouverait un jour le chemin de son habitat estival naturel, qui se trouve dans l’estuaire du Saint-Laurent, distant de plus de 400 kilomètres. Marie-France Coallier Le Devoir

7 Mardi matin, le 9 juin, la baleine a été repérée dérivante, morte, dans le secteur de Varennes, en aval de Montréal. Elle a été transportée jusqu’à Sainte-Anne-de-Sorel en soirée mardi, où elle a été accueillie par une foule de curieux. Renaud Philippe Le Devoir

9 Un avion esquisse un dessin de baleine dans la ciel, salut impromptu à l'animal qui termine son voyage. Renaud Philippe Le Devoir

10 La carcasse de la jeune baleine est hissée hors de l'eau. Renaud Philippe Le Devoir

12 Les spectateurs étaient nombreux à observer les opérations mardi. Renaud Philippe Le Devoir

13 La carcasse de la baleine à bosse est tirée sur la rive où elle sera nécropsiée. Renaud Philippe Le Devoir