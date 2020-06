À la recherche des causes du décès de la baleine

Une équipe de vétérinaires effectue ce mercredi la nécropsie de la baleine à bosse qui a suscité curiosité et émotion pendant une semaine dans la région de Montréal. Les premières observations semblent suggérer une « mort subite » de l’animal, qui pourrait être due à une collision provoquée par un navire.

La baleine, une jeune femelle de 10,2 mètres, pour un poids de 17 tonnes, a été retrouvée morte et à la dérive mardi matin. Elle a été transportée jusqu’à Sainte-Anne-de-Sorel en soirée mardi, où elle a été accueillie par une foule de curieux. C’est d’ailleurs là qu’est menée ce mercredi la nécropsie (autopsie) du cétacé.

S’il n’est pas possible de déterminer les causes du décès avant d’avoir complété la nécropsie et l’analyse des éléments recueillis sur la dépouille, les premières observations de l’équipe vétérinaire dirigée par le Dr Stéphane Lair semblent indiquer la présence de « zones hémorragiques », ce qui pourrait être dû à une collision, possiblement provoquée par un navire.

La jeune baleine, qui semblait toujours très dynamique samedi soir et nageait dimanche en plein cœur de la voie maritime du Saint-Laurent, semble avoir subi une « mort soudaine », ou alors « rapide », explique au Devoir le Dr Lair. Qui plus est, ce cétacé âgé de deux ou trois ans avait un « bon état corporel », précise ce spécialiste des nécropsies de cétacés.

Dans la voie maritime

Au cours des derniers jours, tant le Port de Montréal que Transport Canada ont indiqué qu’ils avaient émis des « avis » à la navigation, en raison de la présence de la baleine dans la région de Montréal. L’animal, qui avait été vu bien vivant dimanche en fin d’avant-midi à la pointe est de l’île de Montréal, s’est toutefois retrouvé malgré lui dans le secteur de navigation des nombreux cargos, vraquiers, porte-conteneurs et pétroliers qui descendent ou remontent le fleuve Saint-Laurent.

Avant de pouvoir se prononcer de façon formelle sur les causes précises ou probables du décès de cette baleine à bosse, l’équipe de Stéphane Lair doit mener différentes analyses sur la dépouille du cétacé. Il est possible que des informations soient disponibles dès mercredi, même si le rapport final ne sera pas complété avant un mois, voire deux.

Cet examen post-mortem ne devrait par ailleurs pas permettre de déterminer pourquoi cette baleine a quitté son habitat naturel, situé à 400 kilomètres de Montréal, pour remonter le cours du fleuve Saint-Laurent. « Ça risque de demeurer un mystère, mais il est connu que les jeunes baleines ont tendance à explorer leur environnement, ce qui peut les amener à prendre de mauvaises décisions », résume Stéphane Lair.

Il rappelle aussi que la population de baleines à bosse est en forte augmentation, depuis l’arrêt de la chasse commerciale qui a failli exterminer l’espèce. « C’est une histoire de succès, mais plus il y a de baleineaux, plus il y a de chances que l’un d’eux prenne de mauvaises décisions. »

Selon l’évaluation de la population disponible auprès du gouvernement fédéral, la population de baleines à bosse de l’Atlantique Nord-Ouest, à laquelle appartenait la baleine présente à Montréal), est estimée à 4000 individus. Elle est classée « non en péril ».

Baleine populaire

Même si elle n’appartient pas à une population menacée, cette jeune baleine a toutefois suscité une grande curiosité et plusieurs questions au cours des derniers jours. Pendant une semaine, des centaines de curieux se sont pressés chaque jour au quai de l’Horloge, ou encore sur l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, afin d’observer cette baleine visible très près du rivage. L’animal multipliait d’ailleurs les comportements spectaculaires, dont des dizaines de sauts hors de l’eau. Et beaucoup se demandaient si elle retrouverait un jour le chemin de son habitat estival naturel.

Chaque année, des cétacés sont tués dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, principalement en raison d’empêtrements dans des engins de pêche ou parce qu’ils sont frappés par des navires commerciaux. La quasi-totalité de ces cas ne sont jamais médiatisés, voire jamais rapportés. Ils concernent pourtant parfois des espèces en voie de disparition, comme le rorqual bleu, dont la population adulte est estimée à seulement 250 individus.

Depuis 2017, pas moins de 20 baleines noires ont également été retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent. Certaines avaient été frappées par des navires, tandis que d’autres sont mortes des suites d’un empêtrement dans des engins de pêche. Ces mortalités records ont forcé le gouvernement fédéral à mettre en place des mesures de protection pour cette espèce, qui ne compte pas plus de 400 individus. Sans ces mesures de protection, les pêcheurs canadiens risqueraient de se voir refuser l’accès au lucratif marché américain.