La baleine à bosse de Montréal est retrouvée morte

La jeune baleine à bosse qui a suscité une grande curiosité au cours de la dernière semaine dans la région de Montréal a été retrouvée morte, échouée, dans le secteur de Varennes. Pour le moment, on ignore les circonstances de son décès.

La carcasse du cétacé a été signalée par un pilote du Saint-Laurent, a annoncé mardi matin le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM).

Une nécropsie de l’animal serait en préparation, mais les spécialistes doivent d’abord évaluer comment ils pourront accéder à l’animal, puis le déplacer. Une telle opération est complexe pour un tel cétacé, qui mesure une dizaine de mètres de longueur.

« Les équipes du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, de Pêches et Océans Canada et de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal sont toutes mobilisées. Les autorisations ont été émises par Pêches et Océans Canada pour effectuer une nécropsie », a précisé le RQUMM.

Une nécropsie pourrait permettre de connaître les causes du décès de cette baleine, qui était encore en bonne forme physique samedi soir, après avoir passé une semaine dans le secteur du Vieux-Port et de l’île Sainte-Hélène.

Samedi, la baleine a été observée toute la journée près du pont Jacques-Cartier, entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame. Elle se trouvait dans ce secteur depuis jeudi, après avoir passé pas moins de cinq jours à l’entrée du Vieux-Port, où elle a attiré chaque soir des centaines de curieux venus observer notamment ses dizaines de sauts spectaculaires hors de l’eau.

Son dernier signalement remontait à dimanche, en fin d’avant-midi, à la pointe est de l’île de Montréal. Les scientifiques espéraient donc qu’elle soit repartie vers l’aval du fleuve. Elle aurait alors dû parcourir les quelque 400 kilomètres qui la séparent de son milieu naturel.

Cette baleine âgée de deux à trois ans était toutefois exposée à plusieurs risques pour sa survie. Elle pourrait avait été frappée par un des nombreux navires commerciaux qui naviguent sur le Saint-Laurent. Le cétacé pourrait aussi s’être retrouvé pris dans un secteur peu profond et s’échouer vivant.