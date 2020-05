Une baleine à bosse repérée à Montréal

La baleine à bosse qui remonte présentement le fleuve Saint-Laurent est rendue ce samedi matin à Montréal. C’est la première fois qu’un tel animal peut être observé dans la région.

L’animal, qui vit normalement dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, se trouvait vers 11 h 00 ce samedi matin tout juste à l’est du pont Jacques-Cartier, a constaté Le Devoir.

Des spécialistes suivent la progression de la baleine, qui est normalement observée fréquemment par les croisiéristes dans la région de Tadoussac.

La baleine à bosse est un animal qui peut mesurer jusqu’à 15 mètres à l’âge adulte, pour un poids de plus de 30 tonnes. Celle qui se trouve désormais à Montréal avait été vue plus tôt cette semaine dans le secteur de Québec, puis Trois-Rivières et Contrecœur.

Pour le moment, on en sait peu sur cette baleine, qui a remonté le Saint-Laurent sans s’arrêter au cours des derniers jours. Elle n’a pas été identifiée par les chercheurs qui étudient l’espèce et qui tiennent un « catalogue » des baleines photo-identifiées.

La baleine à bosse ne vit habituellement pas en eau douce. Cette espèce est toutefois habituée de parcourir de grandes distances sans s’alimenter, notamment lors des migrations.

S’il est impossible de prévoir ce que fera l’animal au cours des prochaines heures et des prochains jours, un déplacement d’un tel cétacé est pour ainsi dire impossible.

Ce n’est pas la première fois qu’un mammifère marin égaré se retrouve à Montréal. En 2012, un béluga s’était même retrouvé dans le Vieux Port. Des cas de phoques égarés sont aussi fréquemment rapportés. Mais jamais un cétacé aussi imposant n’a remonté le Saint-Laurent jusqu’à Montréal.

D’autres détails suivront.