Les masques jetables, une autre source de pollution, prévient Greenpeace

Frappé par la crise sanitaire, le Québec aura également sur les bras un grave problème environnemental s’il privilégie les masques jetables, prévient Greenpeace.

L’organisme lance cet avertissement au moment où le gouvernement Legault recommande « très fortement » le port du masque en société et flirte avec l’idée de le rendre obligatoire.

Vendredi dernier, François Legault a promis le don d’un million de masques à la ville de Montréal et de 6 millions de dollars aux sociétés de transport afin qu’elles puissent distribuer des masques à l’entrée de leurs services.

Le premier ministre avait auparavant indiqué que le Québec aurait besoin de « dizaines de millions » de masques.

Déjà, les masques et les gants jetables polluent les trottoirs de la métropole, s’est désolée en entrevue mardi Agnès Le Rouzic, responsable de la campagne Océans et plastique chez Greenpeace Canada.

Ces objets, qui sont ni recyclables ni biodégradables, en plus d’être potentiellement contaminés, risquent de se retrouver dans les égouts puis dans les différents cours d’eau, prévient-elle.

Elle calcule qu’une personne utilise en moyenne trois masques jetables par jour.

Cette nouvelle forme de pollution « émergente » s’ajoute au problème qui est « déjà extrêmement grave », selon Mme Le Rouzic, qui rappelle que le Canada n’a toujours pas interdit les plastiques à usage unique.

« On est en train d’aggraver le problème, a-t-elle déclaré, en disant s’attendre à ce que le Québec, plus touché par la COVID-19, connaisse des problèmes environnementaux plus importants. On a presque l’impression d’avoir à recommencer à zéro. »

La solution, selon Greenpeace, passe notamment par le gouvernement du Québec, qui devra encourager la fabrication et le port du masque réutilisable.

Il ne s’agit pas de « diaboliser » le masque jetable en période de crise sanitaire, mais de prévenir contre les risques pour l’environnement, assure-t-on.

L’organisme s’inquiète par ailleurs du suremballage dans les épiceries ; il met en garde contre le fait de penser que le plastique est « la matière hygiénique par excellence ».

Greenpeace cite deux études menées au Royaume-Uni et en Allemagne, qui démontrent que le plastique est l’une des matières sur lesquelles le virus reste viable le plus longtemps.