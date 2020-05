La réouverture des parcs nationaux est entre les mains de la santé publique

À l’heure où les commerces de plusieurs régions ouvrent de nouveau leurs portes, le gouvernement du Québec et celui du Canada ne sont pas en mesure de dire si les parcs nationaux seront accessibles cet été, puisque la décision reviendra aux autorités de santé publique. L’organisme Nature Québec réclame leur ouverture, jugeant que cet accès serait justement « une mesure de santé publique ».

« On s’explique mal pourquoi les gens peuvent aller magasiner dès aujourd’hui dans les commerces presque partout au Québec, alors qu’ils ne peuvent pas aller marcher en sentier dans un parc national où la distanciation physique est beaucoup plus facile », déplore la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard.

« Nous comprenons qu’il est plus difficile de respecter les consignes en refuge ou en chalet, mais cela est tout à fait possible en sentiers. Nous sommes capables de respecter les règles de distanciation physique pour que les gens puissent s’acheter de jeans, et nous serons capables de les respecter pour que les gens puissent se promener en forêt », ajoute Mme Simard.

Elle souligne que pour des citoyens confinés depuis déjà plusieurs semaines, cette réouverture pourrait être bénéfique. « Les études montrent que les promenades en nature diminuent les symptômes d’anxiété et de dépression, le stress et la fatigue mentale. L’accès à la nature est une mesure de santé publique que le gouvernement doit favoriser et est en phase avec les arguments qui justifient ses politiques de déconfinement, surtout pendant une crise anxiogène comme celle que l’on vit présentement. »

La fermeture de l’accès des 24 parcs nationaux gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a été annoncée le 20 mars dernier, dans le contexte des mesures pour limiter la propagation du virus de la COVID-19.

Décision de « santé publique »

Est-ce que les parcs nationaux seront de nouveau accessibles aux citoyens au cours des prochaines semaines, ou pendant la période estivale à venir ? Le Devoir n’a pas pu obtenir de précisions à ce sujet lundi.

Au cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, on répond que le gouvernement « travaille avec l’aide de ses différents partenaires sur différents scénarios qu’il a soumis à la santé publique afin de pouvoir redonner l’accès aux amateurs de pêche, chasse et plein air ». Toutefois, précise-t-on, « la décision d’ouvrir ou non les parcs de la Sépaq demeurera la prérogative de la santé publique, en fonction des représentations que le ministre et son cabinet ont faites au cours des derniers jours et des analyses qu’ils feront du déconfinement graduel qui a lieu à l’heure actuelle ».

À la Sépaq, on dit plancher sur « différents scénarios pour redonner progressivement l’accès aux territoires afin que tous puissent profiter des bienfaits du plein air sur la santé mentale et physique lorsque la situation le permettra. […] Nous nous en remettons entièrement à l’expertise, à la compétence et au jugement des autorités gouvernementales et de santé publique qui décideront du meilleur moment pour la réouverture en fonction de l’ensemble de leurs critères d’analyse ».

Attente à Ottawa

Le Devoir a également contacté les autorités fédérales, afin de savoir s’il existait un plan pour la réouverture des parcs nationaux sous la responsabilité de Parcs Canada. Pour le moment, a-t-on indiqué, « Parcs Canada a suspendu le camping, les activités de groupe et les événements à tous les sites de Parcs Canada partout au pays au moins jusqu’au 31 mai 2020 ».

« L’Agence travaille sur une approche relative à la reprise des services et à l’ouverture de nos sites dans tout le pays. Nous attendons avec patience la réouverture de nos sites une fois que les mesures appropriées auront été mises en place pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens, des visiteurs et des membres de l’équipe de Parcs Canada », a-t-on également fait valoir, dans une réponse écrite.

« Parcs Canada continue d’évaluer la suspension des services aux visiteurs et la fermeture des installations grâce aux conseils des experts en santé publique et d’autres considérations régionales et locales. Veuillez noter que toute reprise des services prendra du temps et se fera de manière progressive. »