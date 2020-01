Des médecins réclament la fin de la fracturation hydraulique au Canada

L’exploitation gazière par fracturation, une industrie en croissance au Canada, pose de sérieux risques pour la santé humaine, affirme l’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACME) dans un nouveau rapport publié mercredi. Les spécialistes de la santé réclament donc un moratoire sur l’expansion de l’industrie et un arrêt progressif des opérations en cours.

« Des études ont révélé que la fracturation avait de nombreux effets néfastes pour la santé, mais les données les plus probantes ont trait aux effets indésirables sur la grossesse, les issues à la naissance et l’asthme », fait valoir Éric Notebaert, membre de l’ACME, en présentant le rapport, intitulé « Une transition fracturée ».

« Les données indiquant un faible poids à la naissance sont assez convaincantes, ce qui est préoccupant étant

donné qu’il s’agit d’un indicateur pour plusieurs graves problèmes de santé, notamment des troubles du développement chez les enfants et une incidence accrue de maladies cardiovasculaires à l’âge adulte. Il y a aussi des raisons de croire que la fracturation augmente le risque de leucémie chez les enfants dont la mère a été exposée au cours de sa grossesse », ajoute le Dr. Notebaert.

Industrie en croissance

Les risques sont d’autant plus réels, selon l’ACME, que la fracturation hydraulique est de plus en plus utilisée au Canada pour exploiter les ressources gazières de l’Ouest du pays. Selon les prévisions canadiennes sur la production gazière, le gaz de schiste et celui des réservoirs étanches continueront d’augmenter au cours des prochaines années. Ces deux types de production, qui nécessitent des opérations de fracturation, devraient représenter entre 70 % et 90 % de la production d’ici 2035.

C’est d’ailleurs la croissance de cette production dans l’Ouest du pays, principalement en Colombie-Britannique et en Alberta, qui justifie la construction d’usines de liquéfaction et de terminaux d’exportation de gaz naturel liquéfié.

Le gaz naturel qui serait liquéfié à l’usine Énergie Saguenay, de GNL Québec, proviendrait justement d’Alberta et serait exploité principalement par fracturation. Mais ni le gouvernement fédéral, ni celui du Québec, ne tiendront compte des impacts environnementaux de cette production dans leur évaluation environnementale du projet.

Risques climatiques

En plus des impacts sur la santé humaine, l’ACME rappelle que les opérations de fracturation peuvent nécessiter jusqu’à 10 millions de litres d’eau pour chaque forage. Et selon les conclusions de différentes études publiées au cours des dernières années, reprises dans le rapport de l’ACME, le gaz de schiste pourrait être nettement plus polluant que le gaz naturel conventionnel.

L’exploitation par fracturation émet en effet d’importantes quantités de méthane, un gaz à effet de serre qui peut être au moins 30 fois plus puissant que le CO2, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Ces émissions de gaz à effet de serre font d’ailleurs dire à l’ACME que le gaz naturel ne constitue pas « un carburant de transition vers une économie neutre en carbone », selon son directeur général, Robin Edger. « Le gaz naturel est un combustible fossile qui contribue aux changements climatiques. Il met en péril notre capacité à respecter nos engagements dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015 et compromet nos efforts visant à éviter les effets catastrophiques associés aux changements climatiques », insiste-t-il.

« En somme, la fracturation représente une menace pour notre santé en plus de contribuer aux changements climatiques. La seule mesure responsable que les gouvernements peuvent prendre consiste à l’interdire purement et simplement », ajoute le Dr. Edger.