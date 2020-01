«The Guardian» n’accepte plus les publicités des sociétés pétrolières et gazières

The Guardian refusera désormais toute publicité des sociétés pétrolières et gazières afin d’agir contre la crise climatique, a annoncé mercredi le quotidien britannique, se félicitant ainsi de devenir le premier média d’envergure internationale à agir ainsi.

« Un bon début, qui va aller plus loin ? », a réagi sur Twitter l’activiste suédoise Greta Thunberg.

“The Guardian will no longer accept advertising from oil and gas companies, becoming the first major global news organisation to institute an outright ban on taking money from companies that extract fossil fuels.”

A good start, who will take this further?https://t.co/csRuXWZXdG