Les centres de tri de Montréal sont victimes de la crise mondiale des matières recyclables

Les centres de tri de Montréal, Châteauguay et Saguenay sont menacés de fermeture à court terme en raison de l’effondrement des marchés asiatiques qui absorbaient l’essentiel des exportations du papier québécois destiné au recyclage, a fait valoir jeudi l’entreprise qui gère ces centres, sans évoquer l’arrêt des activités.

Par voie de communiqué diffusé jeudi après-midi, l’entreprise Rebuts Solides Canadiens (RSC), filiale du Groupe TIRU, a fait valoir que « la crise du papier menace l’activité » de ces centres, qui traitent près de 300 000 tonnes de matières recyclables chaque année, dont celles des Montréalais.

En soulignant qu’elle « porte l’essentiel du risque de prix de revente des matières à recycler, notamment le papier », RSC a rappelé que la « crise mondiale » qui frappait déjà le secteur « s’est aggravée depuis octobre 2019 avec la fermeture progressive des marchés dans les pays qui constituaient des débouchés traditionnels ».

Avant 2018, la majorité des ballots de « papier mixte » qui sortaient des centres de tri de la province étaient expédiés en Chine. Avec la fermeture des frontières du pays, les exportateurs se sont tournés vers d’autres marchés, notamment l’Inde, jusqu’à ce que le pays décide lui aussi de restreindre sérieusement ses importations au cours des derniers mois.

« Ce retournement brutal du marché mondial du papier recyclé a déjà constitué un coût considérable à RSC, et ce, malgré les efforts consentis par certaines municipalités et la mise en place d’aides publiques », a souligné l’entreprise. Selon les plus récentes données de Recyc-Québec, les centres de tri devaient payer, en moyenne, 15 $ par tonne pour se départir de leur « papier mixte » en 2019.

« Cette situation illustre la nécessité de modifier en profondeur le modèle économique des centres de tri », a ajouté l’entreprise, sans s’avancer sur la fermeture appréhendée des centres de tri de Montréal, Châteauguay et Saguenay. Si ces fermetures se confirment, elles s’ajouteraient à celle, annoncée l’automne dernier, du centre de tri de Longueuil, lui aussi propriété d’une filiale du Groupe TIRU.

Cela signifie que la capacité globale de traitement des centres de tri de la province risque, au final, d’être nettement insuffisante pour gérer les quelque 900 000 tonnes de matières récupérées qui sont traitées chaque année.

RSC compte cependant participer vendredi à une réunion destinée à « trouver une issue à cette situation », en compagnie du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et de Recyc-Québec.

Québec promet d’agir

Confronté à la possible fermeture de quatre centres de tri, dont les deux de Montréal, le gouvernement Legault espère d’ailleurs trouver rapidement une solution pour éviter l’arrêt pur et simple de la collecte municipale des matières recyclables.

« C’est une situation qui est sérieuse, qui est même très précaire, et ce qu’on veut éviter, c’est un retour à l’enfouissement. Nous sommes donc à évaluer les différentes options », a expliqué jeudi le ministre de l’Environnement Benoit Charette, dans le cadre d’un échange avec des journalistes avant la reprise de l’étude de projet de loi sur le Fonds vert en commission parlementaire.

Il a aussi dit qu’il travaillait avec la Ville de Montréal afin d’« éviter une interruption de service de la collecte sélective », et ce, dans un contexte de « situation d’urgence ».

Le ministre caquiste a attribué cette crise des matières recyclables au « manque de prévoyance des gouvernements précédents », qui ont selon lui insuffisamment soutenu le processus de « modernisation » des centres de tri de la province.

250 000 tonnes

Le centre de tri de Saint-Michel, situé dans l’est de Montréal, mais aussi le centre situé à Lachine, pourtant inauguré il y a à peine deux mois au coût de 45 millions de dollars, seraient sur le point de cesser leurs activités.

La Ville de Montréal est propriétaire de ces deux centres, qui gèrent le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal que les Montréalais mettent dans leurs bacs de recyclage. Mais c’est l’entreprise Groupe TIRU, filiale de la multinationale française EDF, qui gère ces infrastructures qui ont une capacité de traitement annuelle de plus de 250 000 tonnes.

Pour tenter de sauver la mise dans le contexte de la crise des matières recyclables, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont déjà offert un soutien financier aux centres de tri, afin de les maintenir en activité. En mai 2018, une somme de 29,2 millions de dollars provenant de la Ville a été offerte pour le centre de tri de Saint-Michel, tandis que le plus récent budget du gouvernement Legault prévoit une aide de 20 millions pour soutenir les activités de ces infrastructures.

Jeudi, le ministre Charette n’a pas voulu s’avancer sur les solutions qui seraient mises de l’avant. « Le gouvernement du Québec ne veut pas gérer lui-même les matières résiduelles, mais avec un bon partenariat, une bonne mise en valeur et des centres de tri suffisamment standardisés pour offrir une bonne qualité de matières, on est tout à fait capable de gérer nos matières résiduelles », a-t-il cependant fait valoir.