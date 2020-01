La clientèle du centre de biométhanisation de Québec s’agrandit

La ville de Beaupré et d’autres municipalités en périphérie de Québec ont demandé à faire traiter leurs matières organiques dans le futur Centre de biométhanisation.

Dans le cas de Beaupré, une entente a été conclue avant Noël. Située à 35 kilomètres de Québec, Beaupré compte environ 3700 habitants.

« On a conclu une entente pour recevoir leurs matières organiques, leurs matières résiduelles et leur recyclage également. Tout ça va venir à un seul endroit », a expliqué la responsable de l’environnement au comité exécutif Suzanne Verreault.

L’usine en construction doit ouvrir ses portes en 2022. À l’origine, elle devait seulement traiter les boues municipales et les matières organiques de Québec et des villes défusionnées de l’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin.

Outre Beaupré, la ville a été approchée par d’autres municipalités de la Beauce notamment, a expliqué Mme Verreault. Or contrairement à Beaupré, ces villes sont situées à l’extérieur de la région métropolitaine. « On a travaillé à diminuer le transport aussi », souligne Mme Verreault qui estime que l’impact négatif du transport des déchets sur de longues distances irait à l’encontre des objectifs environnementaux du projet.