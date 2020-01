Les Québécois consomment de plus en plus de pétrole

Alors que le Québec se targue depuis plusieurs années d’être un leader en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique, les Québécois consomment toujours plus de produits pétroliers et achètent de plus en plus de camions légers (VUS), selon ce qui se dégage de l’édition 2020 du rapport L’État de l’énergie au Québec.

« Les tendances énergétiques québécoises actuelles ne sont pas rassurantes », résume Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, qui produit chaque année ce rapport.

Concrètement, « sans virage majeur », M. Pineau constate qu’« il n’est pas envisageable d’atteindre nos cibles de réduction de la consommation de produits pétroliers et d’émissions de gaz à effet de serre », à l’horizon 2030. Selon les engagements actuels du gouvernement, on vise une réduction de 40 % de la consommation de produits pétroliers. En matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on espère atteindre une réduction de 37,5 %, par rapport à 1990 (les réductions atteignaient 8,7 % en 2017, selon le bilan officiel du gouvernement du Québec).

Or, la tendance est plutôt à la hausse, « malgré plusieurs initiatives notables », dont l’électrification des transports et développement de biocarburants. Le Québec continue d’accroître sa consommation de produits pétroliers, constate ainsi le rapport publié vendredi. La hausse atteint 10 % sur la période 2013-2018, alors que les émissions de gaz à effet de serre ne reculent pas depuis 2014.

Records pour les VUS

Malgré la hausse des ventes de véhicules électriques et les installations de bornes de recharge, par exemple, « les ventes de camions légers au Québec ont encore battu des records, de même que les ventes d’essence qui ont dépassé pour la première fois les 10 milliards de litres consommés en une année », souligne la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.

Selon les données disponibles pour produire le rapport, soit celles de 2018, les ventes de véhicules électriques ou hybrides représentaient à peine 3 % de toutes les ventes de véhicules neufs au Québec, tandis que les camions et les voitures représentaient respectivement 64 % et 33 % du total.

« Les mesures actuelles, dont le marché du carbone, aident le Québec à réduire son utilisation de combustibles fossiles et ses émissions de gaz à effet de serre, mais ne sont pas suffisantes. Pour réussir la transition, il faudra prioriser une transition vers une économie qui minimise la consommation et les pertes d’énergie, améliore sa productivité énergétique et favorise des stratégies d’économie circulaire », souligne M. Pineau.

Par ailleurs, depuis 2015, les approvisionnements en pétrole canadien et américain « ont considérablement augmenté », peut-on lire dans le rapport. En date du 19 octobre 2019, il a été estimé que ces deux sources correspondraient au total des approvisionnements en pétrole du Québec, dont 38 % de l’Ouest canadien et 62 % des États-Unis.