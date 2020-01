Des élus américains évoquent un embargo sur le crabe canadien

Des élus républicains et démocrates demandent à Washington d’envisager un embargo sur les importations de crabe des neiges en provenance du Canada. Ils accusent cette pêche d’être responsable des mortalités records de baleines noires. Québec juge ce scénario « inconcevable » et réclame l’intervention d’Ottawa pour protéger l’accès à un marché vital pour les pêcheurs québécois, a appris Le Devoir.

Dans une lettre adressée au secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, un membre de la garde rapprochée du président Donald Trump, quatre élus du Maine se portent à la défense de l’industrie de la pêche au homard de leur État. Ils font valoir que les mesures de protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord imposées depuis plusieurs années aux pêcheurs américains ont permis de sauver l’espèce de l’extinction, mais aussi d’en faire croître la population.

Or, ajoutent-ils, les mortalités de baleines noires « directement liées » aux activités de navigation commerciale et de pêche en eaux canadiennes « continuent d’augmenter ». Un total de 12 baleines noires sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent en 2017 et au moins 9 en 2019, sur une population qui avoisine les 400 individus.

La lettre, cosignée par la sénatrice républicaine Susan Collins, cite explicitement les engins de pêche au crabe des neiges des pêcheurs canadiens comme étant « le principal responsable » des empêtrements et des décès de baleines noires.

Dans ce contexte, « il est incroyablement frustrant pour les pêcheurs de homard du Maine », après les efforts consentis « depuis deux décennies », de continuer à être « la principale cible » des « réglementations pénibles » mises en place par les autorités américaines, écrivent les élus dans cette missive envoyée en décembre au bureau de M. Ross.

Les deux sénateurs et les deux membres du Congrès ajoutent que ces mortalités, qui menacent la survie de l’espèce, font craindre aux pêcheurs de homard américains la mise en place de mesures encore plus contraignantes dans les eaux côtières du Maine.

Ils demandent donc au département du Commerce d’« évaluer » la mise en place d’une « mesure d’urgence » qui permettrait de bloquer l’importation de crabe des neiges canadien aux États-Unis. Les élus évoquent ainsi les dispositions du Marine Mammal Protection Act (MMPA), une législation qui impose à l’industrie de la pêche, des États-Unis ou d’ailleurs, de démontrer que ses activités ne mettent pas en péril les mammifères marins. Si cette démonstration n’est faite, les Américains sont en droit de « bannir les importations » des produits de la pêche.

En théorie, l’industrie canadienne a jusqu’en 2022 pour se conformer aux dispositions du MMPA. Mais le National Marine Fisheries Service, qui dépend du département du Commerce, peut invoquer les « répercussions immédiates et considérables » des activités de pêche canadiennes sur les baleines noires pour imposer dès maintenant un embargo.

Un tel scénario pourrait être désastreux pour les pêcheurs de crabe des neiges du Québec. Selon les données fournies au Devoir par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, la valeur des exportations de l’industrie totalisait 168,5 millions de dollars en 2018, dont plus de 150 millions dollars aux États-Unis, soit 90 % du total des exportations.

À l’échelle canadienne, les exportations en 2018 au sud de la frontière ont totalisé 830 millions de dollars, selon les données de Pêches et Océans Canada. Dans le cas du homard, qui sera lui aussi soumis aux règles du MMPA en 2022, les exportations vers les États-Unis atteignaient 1,52 milliard de dollars en 2018.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, dit être « fortement préoccupé » par la demande des élus américains. Dans une réponse écrite au Devoir, il rappelle que « le marché américain est le plus important débouché pour les poissons et fruits de mer québécois » et qu’« il serait tout à fait inconcevable de perdre l’accès à ce marché ».

Le ministre demande donc au gouvernement fédéral « de tout mettre en oeuvre pour éviter ce scénario », qualifié d’« inacceptable ». « Ce secteur d’activité est primordial dans plusieurs régions du Québec », insiste-t-il. M. Lamontagne a d’ailleurs « abordé le sujet » avec la ministre de Pêches et Océans Canada, Bernadette Jordan, en décembre.

Face à un gouvernement Trump protectionniste et qui n’a pas hésité à imposer des barrières commerciales à ses partenaires économiques, qu’entend faire le gouvernement fédéral ? « Le Canada collabore étroitement et de manière productive avec l’industrie et les organismes de réglementation des États-Unis. Nous ne spéculons pas sur des scénarios hypothétiques », répond Pêches et Océans Canada.

« Nous avons confiance dans les mesures prises par le Canada » pour protéger les baleines noires. Ottawa a notamment imposé des fermetures de zones de pêche et des restrictions de vitesse dans certaines parties du golfe du Saint-Laurent où on retrouve ces baleines, principalement en période estivale. Un programme de surveillance aérienne a aussi été mis en place, pour suivre les déplacements des cétacés.

Inquiets de la possibilité d’un embargo, des acteurs de l’industrie de la pêche critiquent toutefois directement le gouvernement fédéral, selon des informations du Devoir. Ils jugent qu’Ottawa n’en fait pas assez pour protéger leur secteur contre un éventuel blocage américain.

Pour la spécialiste des cétacés et des écosystèmes marins Lyne Morissette, les mesures mises en place pour protéger les baleines noires au Canada sont « sans précédent » et il serait « difficile » d’en ajouter dans l’immédiat. « Nous avons seulement trois années d’expérience avec ce genre de situation, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Et le développement de nouvelles mesures se poursuit, et notamment de nouvelles technologies. Nous apprenons toujours à mieux les protéger. »