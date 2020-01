Le dépotoir de Sainte-Sophie veut doubler sa capacité

Le BAPE se penchera dès mardi sur un important projet d’expansion du site d’enfouissement de Sainte-Sophie, au nord de Montréal. La filiale de l’entreprise américaine Waste Management (WM), qui exploite le site, veut y enfouir jusqu’à 18 millions de tonnes de déchets d’ici 2040, ce qui reviendrait à doubler la quantité de détritus stockés sur le site.

WM Québec demande l’autorisation du gouvernement du Québec pour ouvrir un nouveau secteur de son site pour l’enfouissement de déchets pour la période 2022-2040, puisque les zones actuellement exploitées seront remplies au maximum de leur capacité dès la fin de 2022, au rythme annuel actuel d’environ 950 000 tonnes de déchets.

L’autorisation du projet d’expansion prolongerait donc l’exploitation du site situé à Sainte-Sophie, à l’est de Saint-Jérôme. Le site, qui reçoit des déchets de la région immédiate et des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) depuis 1964, contient déjà environ 20 millions de tonnes de déchets domestiques, ce qui signifie qu’on pourrait doubler cette quantité sur une période de 18 ans.

Selon l’étude d’impact déposée au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le projet impliquerait un déboisement de peuplements forestiers et la perte de 180 000 m2 de milieux humides. WM Québec promet toutefois des mesures de reboisement, mais aussi de compensation des milieux humides détruits.

Mégasites

Ce n’est pas la première fois que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) évalue un projet d’expansion du site d’enfouissement de Sainte-Sophie. En 2009, à la suite d’un rapport du BAPE portant sur un projet d’expansion pour une période de 25 ans, le gouvernement du Québec avait finalement accordé un certificat d’autorisation pour une exploitation se prolongeant sur 10 ans.

À ce moment, le décret du gouvernement, qui autorisait dans un premier temps l’enfouissement d’un million de tonnes chaque année, précisait que « les tonnages annuels maximaux autorisés seront revus à la baisse en tenant compte, notamment, des objectifs de la future politique québécoise de gestion des matières résiduelles ». Or, dix ans plus tard, WM Québec réclame le droit d’enfouir la même quantité de déchets, soit un million de tonnes chaque année.

Pour le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), qui a réclamé la tenue d’un examen du BAPE pour le projet d’expansion 2022-2040, ces audiences devraient être l’occasion de réfléchir à la façon dont on gère nos matières résiduelles. « Nous devrions passer à une autre étape dans notre réflexion, parce que l’ère des mégasites d’enfouissement devrait être chose du passé, surtout dans un contexte où on parle de plus en plus de réduction à la source », fait valoir son directeur général, Karel Ménard.

Selon lui, il serait même pertinent de mandater le BAPE pour mener un examen « générique » sur la gestion des sites d’enfouissement au Québec, au lieu d’étudier « chaque projet d’expansion à la pièce ». Il faut dire que d’autres sites se remplissent rapidement, dont celui de Lachenaie, le seul situé sur le territoire de la CMM, qui pourrait être rempli en 2029. On y enfouit chaque jour 3500 tonnes de déchets, en moyenne.

En plus des possibles conséquences sur les sols et sur l’eau, les sites d’enfouissement produisent des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment sous forme de méthane, un gaz au « potentiel de réchauffement » 25 fois plus élevé que le CO2.

Selon le plus récent bilan québécois des émissions de gaz à effet de serre, le secteur « déchets » a produit 5,8 % de toutes les émissions de la province en 2017, soit 4,55 millions de tonnes de GES, un chiffre en croissance depuis 2013. Cela équivaut aux émissions moyennes annuelles de 1,8 million de voitures.

Dans le cas du site de WM Québec situé à Sainte-Sophie, l’exploitant a déclaré des émissions de GES de 149 540 tonnes en 2018, selon les données du « Registre des émissions de gaz à effet de serre » du gouvernement du Québec.