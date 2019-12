Les émissions de GES ont augmenté en 2017 au Québec

Les émissions de gaz à effet de serre, loin de diminuer, ont augmenté chaque année entre 2014 et 2017, révèle un bilan publié mercredi par le gouvernement Legault.

Selon les données inscrites dans cet « inventaire » des émissions de gaz à effet de serre (GES), les émissions totales du Québec étaient de 78,64 millions de tonnes (Mt) en 2017.

Selon le « bilan actuel » 1990-2017 du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, cela signifie que les émissions de GES du Québec ont augmenté par rapport à 2016, année où elles s’élevaient à 78,50 Mt, mais aussi par rapport à 2015 (78,47 Mt) et à 2014 (78,21 Mt).

Globalement, le secteur des transports continue de dominer le bilan québécois, puisqu’il représente à lui seul 43,3 % des émissions de GES, suivi du secteur industriel, qui représente 30,5 % des émissions.

Ces nouvelles données confirment aussi que le Québec est toujours très loin de l’objectif initial qui avait été fixé par le précédent gouvernement, soit une réduction de 20 % des émissions de GES d’ici 2020, par rapport à 1990. Celles-ci ont seulement reculé de 8,7 % entre 1990 et 2017.

« Réduire les émissions liées aux transports demeure un défi majeur au Québec, celles-ci ayant crû de 23 % depuis 1990. Cette hausse s’explique notamment par l’accroissement continuel du nombre et de la taille des véhicules sur les routes. En 2017, le transport routier a engendré à lui seul 79,6 % des émissions du secteur, soit 34,5 % des émissions totales de la province », a expliqué le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, par voie de communiqué.

« Bien que le Québec arrive toujours en tête des provinces et territoires canadiens pour son taux d’émission par habitant, l’inventaire 2017 nous indique que nous devons redoubler d’ardeur pour réduire significativement nos émissions de GES. Cet inventaire me confirme que nous faisons le bon choix de miser sur l’électrification des transports et la mobilité durable », a-t-il ajouté.