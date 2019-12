Le Québec et la Californie font bloc pour défendre le marché du carbone

Le premier ministre François Legault a fait bloc mardi avec le gouverneur de l’État de la Californie, Gavin Newson, contre l’administration Trump, qui tente de faire voler en éclats le marché du carbone.

« Les symboles importent et [que le] premier ministre soit ici, c’est profondément important. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant », a déclaré M. Newson dans un impromptu de presse.

En octobre, le président Donald Trump a demandé aux tribunaux d’invalider l’entente conclue il y a plus de six ans entre la Californie et le Québec pour lier leur système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (GES) respectif. Deux mois plus tard, la Californie et le Québec contre-attaquent avec un « message d’unité », a mentionné M. Newson.

En attendant M. Legault, le gouverneur a vivement dénoncé devant la presse québécoise l’initiative de Washington qui vise, selon lui, à émasculer la stratégie de réduction des émissions de GES de la Californie.

« Cette attaque contre notre programme de plafonnement et d’échange est particulièrement insultante et absurde, et légalement douteuse », a-t-il dit pendant que les travaux de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques COP25 battent leur plein à Madrid, en Espagne.

Peu importe le dénouement du bras de fer juridique entre Washington et Sacramento, « le système de plafonnement et d’échange ira de l’avant au Québec, et même chose en Californie », a souligné M. Newson, à la tête de la cinquième économie mondiale. Les contrecoups d’une défaite de la Californie devant les tribunaux seraient dans les faits « insignifiants », mais « symboliquement importants », a ajouté l’élu démocrate. « Mais, les symboles importent », a-t-il insisté.

M. Legault et M. Newson se sont tous deux engagés durant leurs échanges à Sacramento à convaincre d’autres États et provinces à joindre le marché du carbone.

