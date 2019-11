Des microplastiques retrouvés dans des bélugas de l’Arctique

Une étude menée sur sept bélugas dans les eaux arctiques isolées du Canada a révélé la présence de microplastiques dans les entrailles de chaque baleine.

Des chercheurs d’Ocean Wise ont travaillé avec des pêcheurs de la communauté inuvialuite de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour collecter des échantillons dans les baleines entre 2017 et 2018.

Ils ont trouvé en moyenne près de 10 microplastiques, ou particules de moins de cinq millimètres, dans le tractus gastro-intestinal de chaque béluga.

L’étude a été publiée la semaine dernière dans le Marine Pollution Bulletin. Elle a été réalisée en partenariat avec Pêches et Océans Canada et l’Université Simon Fraser.

