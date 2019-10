Motion unanime pour la protection d’Anticosti à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté jeudi à l’unanimité une motion présentée par les libéraux qui reconnaît que l’île d’Anticosti est « un joyau naturel », mais aussi que le gouvernement doit mettre en place les mesures de protection nécessaires afin de pouvoir soumettre sa candidature en vue d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La motion, qui avait fait l’objet d’un débat de deux heures mercredi, a été appuyée par tous les députés présents jeudi matin à l’Assemblée nationale. Elle exige notamment que le gouvernement de François Legault s’engage « formellement à protéger l’île d’Anticosti, à conserver son caractère naturel exceptionnel et à soutenir sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO en prenant les mesures nécessaires ».

Pour le moment, on ne sait toutefois pas quelles seront les mesures qui seront mises en place pour permettre au dossier de candidature de l’île à l’UNESCO de pouvoir être soumis en 2021.

Selon le comité de pilotage du dossier, il faudrait au minimum mettre en place une bande de protection sur le pourtour de l’île, afin de protéger des sites fossilifères de grande valeur pour une reconnaissance au patrimoine mondial. Une telle bande pourrait aussi permettre de protéger des sites archéologiques situés sur Anticosti.

Or, Le Devoir révélait récemment que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a émis un avis défavorable à la création d’une bande de protection de deux kilomètres, puis d’un seul kilomètre sur le pourtour de l’île, afin de protéger l’accès à des ressources forestières. Or, ce geste risque ferait échouer le dossier de candidature qui doit être soumis à l’UNESCO.

« Modalités » de protection

Mercredi, lors du débat sur motion libérale, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Pierre Dufour s’est toutefois engagé à proposer des « modalités » de protection, tout en réitérant son soutien aux coupes forestières sur l’île. « Je pense qu’avec un kilomètre, on peut arriver à une situation gagnante pour la foresterie, pour le projet UNESCO, pour le maire de L’Île-d’Anticosti, pour la population, mais aussi pour l’ensemble du développement de cette île-là, pour ne pas non plus tuer le potentiel économique de la forêt que l’île d’Anticosti produit. »

Selon le ministre, une telle bande de protection d’un kilomètre, du littoral vers l’intérieur des terres, représente la protection d’une superficie de 400 km². Puisque l’île a une superficie de 7923 km², cela équivaut à protéger 5 % de la plus grande île du Québec.

« Il faut comprendre une chose : la capacité forestière de cette île-là, elle a une valeur si on la respecte à un certain niveau », a ajouté M. Dufour. Les coupes de bois avoisinent chaque année les 100 000 mètres cubes sur Anticosti, soit 0,3 % des 34,2 millions de mètres cubes de « possibilités forestières » annuelles du Québec.

« La zone tampon dont le projet a besoin n’empêcherait pas la poursuite des activités de chasse et ne mettrait pas un terme à l’exploitation forestière sur l’île. La désignation d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, en stimulant le tourisme, contribuerait à la relance de l’île et à la survie de la communauté », a répliqué la députée solidaire Catherine Dorion, lors du débat sur la motion, mercredi.

Soutenue depuis 2017 par le gouvernement fédéral, la candidature de l’île s’appuie essentiellement sur la « valeur universelle exceptionnelle » et « mondialement reconnue » de sa géologie. Il faut dire qu’on retrouve sur Anticosti le témoignage de « la première extinction massive de vie animale à l’échelle mondiale », principalement à travers ses fossiles.