Le gouvernement Trump poursuit la Californie pour faire invalider l’entente mettant en place la bourse du carbone partagée par l’État américain et le Québec.

L’entente est « illégale », puisque la politique étrangère est la responsabilité exclusive du gouvernement fédéral américain, affirme le Département de la Justice dans un communiqué publié mercredi matin.

« L’État de la Californie a dérapé de la voie constitutionnelle qu’il doit suivre en concluant une entente internationale sur les émissions [de GES] », écrit le procureur Jeffrey Bossert Clark, de la division environnement et ressources naturelles du Département de la Justice. « La Constitution interdit aux États de signer des traités ou des ententes avec des pouvoirs étrangers, et pourtant, la Californie a décidé en 2013 de prendre part à un programme complexe et unifié de bourse du carbone avec la province canadienne du Québec, et ce, sans l’autorisation du Congrès. »

La poursuite vise aussi la Western Climate Initiative (WCI), qui consiste en un regroupement d’États américains et de provinces canadiennes qui souhaitent créer un marché nord-américain du carbone.

D’autres détails suivront.