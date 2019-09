8 Soeur Aurore Larkin | « On s’allie avec le peuple dans ce combat, qui n’a aucun rapport avec la religion ou la couleur de la peau », dit la soeur Aurore Larkin (à gauche, en arrière, avec le bandeau jaune et des lunettes de vue), supérieure des Soeurs Grises de Montréal. Elle note que le mode de vie des religieuses démontre qu’il est possible de vivre plus sobrement. « Actuellement, ce sont les plus démunis qui souffrent le plus des changements climatiques. Il faut humaniser notre planète. » Catherine Legault Le Devoir