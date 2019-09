Charette promet des «mesures concrètes» pour faire face aux changements climatiques

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, promet de « répondre » prochainement aux centaines de milliers de participants de la marche pour le climat au moyen de « mesures concrètes ». Message compris, assurait-il au Devoir vendredi après-midi.

D’ici la fin du mois d’octobre, il fera connaître « la principale mesure environnementale annoncée au Québec depuis un bon nombre d’années », a-t-il annoncé dans un court entretien en retrait du défilé. L’élu caquiste dévoilera également, au cours de l’automne, un plan visant à améliorer la gestion des matières résiduelles ainsi qu’un projet de loi modifiant la gestion du Fonds vert. « [Ce projet de loi] va réellement confirmer des droits au ministère de l’Environnement qui, actuellement, sont très diffus au sein de l’appareil gouvernemental », a-t-il précisé.

La mobilisation populaire au service de la lutte contre les changements climatiques constitue « une pression non seulement positive, mais constructive » sur le gouvernement québécois, a souligné M. Charrette, après avoir marché pour le climat sous un soleil radieux. « Je sens que des changements concrets sont attendus. […] Ça nous conforte dans cette volonté de développement des mesures et des programmes qui sauront faire une différence au niveau de l’environnement. »

Benoit Charrette était le seul membre du Conseil des ministres à avoir pris part à la manifestation pour le climat vendredi. Il dit s’être « senti plus que bienvenu » au sein du défilé, et ce, malgré des slogans tournant en ridicule l’action du gouvernement caquiste sur le front environnemental. « Quand Valérie plante, Charette brette. Legault ? Go, go, go ! », « Justin “Pipeline” Trudeau, François “Troisième Lien” Legault, comment osez-vous ? » « À s’mer du vent de c’te force-là, on récolte [la] tempête. » « Changez ou dégagez ! », pouvait-on lire sur des affiches brandies ici et là.

Benoit Charette a marché vendredi dans les pas de la militante écologiste Greta Thunberg sans jamais la croiser. « Je la devine très occupée. Si je l’avais croisée, j’aurais été bien bien heureux de pouvoir la saluer », a-t-il fait valoir, sur le coup de 15 h, avant de monter à bord de son véhicule pour filer à l’aéroport Montréal-Trudeau où il doit attraper un vol pour Paris. « Greta Thunberg, ce sera pour une autre fois », a-t-il indiqué, avant d’octroyer la note de « A1 » aux organisateurs de la marche pour le climat de Montréal.

Son adjoint parlementaire Richard Campeau s’est dit « très content » de constater la présence de personnes de tous âges dans les rues du centre-ville. « Ç’a été organisé par des gens d’une tranche d’âge plus jeune, mais les gens qui étaient là, il y en avait de tous les âges. Ça, c’est un très bon message », a-t-il fait valoir.