De grandes manifestations partout au Québec

Les rues de Montréal ne sont pas les seules à avoir été assaillies par les défenseurs du climat vendredi. Une foule estimée à 25 000 personnes a gagné le Parlement de Québec alors que des marches se tenaient à Rimouski, Trois-Rivières, Saguenay et ailleurs.

À Québec, les marcheurs s’étaient donné rendez-vous devant le Musée national des beaux-arts vers 11 h 30. Ils ont ensuite emprunté la Grande-Allée pour joindre le grand rassemblement devant le Parlement.

« On veut du changement, on veut des lois. On veut un gouvernement qui passe aux actes face à l’urgence climatique », a déclaré Camille Poirot-Bertrand de « La Planète s’invite à l’Université Laval », l’un des groupes organisateurs de l’événement. Ces derniers estimaient à 25 000 le nombre de personnes présentes.

« On a fait nos devoirs, à votre tour de faire les vôtres », pouvait-on lire sur une affiche. « La fonte des glaces pas juste dans le tonic » se lisait sur une autre, les manifestants rivalisant d’imagination dans les coups de gueule et jeux de mots climatiques.

Sur les affiches et dans les discours, plusieurs dénonçaient le projet de troisième lien Québec-Lévis et s’en prenaient au gouvernement Legault.

Les jeunes et les étudiants étaient très nombreux, mais on retrouvait aussi des gens de tous les âges, dont de nombreux retraités. Gisèle Léveillée, 67, s’était déguisée en abeille pour l’occasion. « Depuis que j’ai 20 ans que je vais dans les milieux agricoles et on a vu les abeilles mourir. Pour moi, ça a été un premier indice que quelque chose se passait »

Plusieurs politiciens étaient également sur place dont le maire de Québec Régis Labeaume. « On a des inquiétudes en commun », a-t-il dit. Je ne trouve pas ça militant, c’est communautaire au sens très large et c’est ce qui est encore plus agréable aujourd’hui à mon point de vue. »

Croisé dans la foule devant le Parlement, un couple de touristes marocains se disait charmé par la manifestation. « On aimerait bien participer. C’est beau ! », de dire la dame.

À Québec comme dans plusieurs villes, le service de transport en commun était gratuit pour tous vendredi. Les bus étaient d’ailleurs bondés une bonne partie de la matinée dans la capitale.

D’autres détails suivront.