Journée de grève pour le climat

C’est aujourd’hui à Montréal, ailleurs au Québec et dans plusieurs villes dans le monde, que se déroule la très importante mobilisation du mouvement international de « grève pour le climat ». Les manifestants réclament des actions nettement plus ambitieuses de lutte contre les bouleversements climatiques afin d’éviter les effets dévastateurs prédits depuis des années par les scientifiques.

À Montréal, une manifestation doit débuter dès midi, au pied du mont Royal, sur l’avenue du Parc. Les marcheurs, qui devraient être au moins plusieurs dizaines de milliers, selon les prévisions des organisateurs, défileront ensuite au centre-ville, notamment sur la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque, avant de terminer leur parcours dans le Vieux-Montréal.

Plusieurs fermetures de rues sont donc à prévoir au centre-ville, selon les autorités municipales. La Société de transport de Montréal a déjà indiqué que le réseau du métro sera accessible gratuitement, tandis que le service de vélo partage BIXI sera gratuit de 9 h à 15 h.

Greta à Montréal

La mobilisation, qui se prépare depuis plusieurs mois à Montréal et dans d’autres villes de la province, dont Québec, s’inscrit dans le mouvement des grèves du vendredi pour le climat initié l’an dernier par la jeune militante suédoise, Greta Thunberg.

Celle-ci est d’ailleurs présente à Montréal pour cette grande manifestation, à laquelle le premier ministre Justin Trudeau entend participer. « J’ai hâte de marcher demain avec des milliers de Canadiens à Montréal […] pour défendre l’environnement », a-t-il annoncé jeudi, lors d’un arrêt de sa campagne électorale.

Les chefs des principaux partis politiques canadiens ont aussi confirmé leur participation à la manifestation de Montréal, à l’exception du conservateur Andrew Scheer.

Plusieurs milliers d’étudiants devraient prendre part à cette manifestation. Des cégeps et des universités ont d’ailleurs annoncé la levée des cours pour la journée. Des syndicats ont aussi décidé de prendre part au mouvement, de même que certains commerces, qui fermeront leurs portes pour l’occasion.

« Comment osez-vous »

La mobilisation de ce vendredi survient au terme d’une semaine où la crise climatique a été au coeur de l’actualité, notamment en raison du Sommet Action Climat qui s’est tenu à New York lundi.

Ce sommet, initié par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a surtout été marqué par la prise de parole de Greta Thunberg. « Les gens souffrent, les gens meurent. Des écosystèmes entiers s’effondrent. Nous sommes au début d’une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c’est d’argent et de contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? », a-t-elle lancé à la tribune des Nations unies.

« Les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Les regards des générations futures sont tournés vers vous. Et si vous choisissez de nous trahir, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir », a-t-elle également dit, dans un discours empreint d’émotion et devenu rapidement viral sur le Web.

Mercredi, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a aussi publié un nouveau rapport qui conclut que le recours massif aux énergies fossiles a déjà irrémédiablement affecté les océans de la planète, les glaciers, les banquises et le pergélisol.

Le GIEC prévient en outre que les répercussions pour la vie sur Terre seront bien pires au cours des prochaines décennies, à moins de réduire de façon draconienne les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’activité humaine.