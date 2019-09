Le mouvement pour le climat gagne les entreprises privées

Des entreprises privées ont pris des mesures afin de permettre à leurs employés de participer au mouvement de grève pour le climat, vendredi. Certaines ont même décidé de fermer leurs portes durant quelques heures, emboîtant le pas à de nombreux établissements scolaires qui ont donné congé à leurs élèves.

C’est le cas du cabinet d’avocats Trudel Johnston Lespérance (TJL), qui se spécialise en actions collectives et en droit d’intérêt public. L’entreprise fermera ses portes pour qu’une quinzaine de ses employés puissent marcher afin de réclamer des actions gouvernementales contre les changements climatiques. « On est excessivement passifs en tant que société devant cette crise et je pense que c’est le temps de changer nos façons de faire », explique Bruce W. Johnston, associé chez TJL. Il ajoute que plusieurs clients de l’entreprise les ont félicités pour leur initiative.

La compagnie Back to the Game, qui se spécialise en création de jeux vidéos, a également pris la décision de fermer son studio pour permettre à ses employés de prendre part à la manifestation. « Les entreprises doivent signifier que c’est important pour elles aussi et que ce n’est pas ça qui va nuire à l’économie, au contraire », estime la cofondatrice de l’entreprise, Annick Laporte.

Questionnée à savoir si le fait de fermer une journée générait des contraintes, Mme Laporte explique que les employés devront travailler un peu plus au cours des jours précédents et suivants la marche. « En mettant un peu plus d’heures ici et là, cela ne devrait pas causer de problèmes », prédit-elle.

De son côté, Me Johnston, explique que ses avocats ont le devoir de se présenter en cour, si un dossier devait cheminer devant les tribunaux. Ce n’est toutefois pas le cas actuellement pour la journée du 27 septembre.

La chaîne de vêtements et d’accessoires de plein air MEC a pris la décision de fermer tous ses magasins jusqu’à 17 h heure locale, lors de la grève pour le climat. « Nous tenons à donner à nos employés l’occasion de participer aux manifestations de la grève climatique mondiale dans leur communauté pour démontrer leur appui à cette cause », écrit le chef de direction de l’entreprise, Phil Arrata. La chaîne de cosmétiques Lush cessera également toutes les opérations de ses boutiques, manufactures et de son siège social pour la journée entière.

Au Mouvement Desjardins, même si les bureaux et les succursales resteront ouverts afin d’accommoder la clientèle, des mesures ont été mises sur pieds pour permettre aux employés de prendre part à la marche, s’ils le désirent. « On offre la possibilité à nos employés d’aménager leurs horaires de travail pour pouvoir y participer », explique au Devoir une porte-parole de l’entreprise, Chantal Corbeil.

Mme Corbeil précise que des mesures visant à assurer la flexibilité des horaires sont déjà en vigueur au sein de l’institution financière. Une note sera également envoyée prochainement aux gestionnaires pour leur rappeler que « si les employés ont des demandes, on est là pour les accommoder ». Elle n’était toutefois pas en mesure de déterminer combien d’employés comptent se prévaloir de cette mesure pour aller manifester.

Du côté de la Banque Nationale du Canada, les employés qui désirent prendre part à la marche devront obtenir l’approbation de leur gestionnaire, qui évaluera les besoins opérationnels avant de les autoriser à participer. L’absence de ceux qui iront manifester ne sera pas comptabilisée comme une absence ou un congé et sera tout de même payée, explique un porte-parole de l’institution financière. La Banque de Montréal n’a quant à elle prévu aucune activité pour cette journée, mais une note sera envoyée aux employés jeudi matin pour les encourager à marcher pour le climat durant leur heure de lunch, fait-on savoir par courriel au Devoir. Des mesures similaires ont été mises sur pied par la CIBC, confirme un porte-parole. Au moment d’écrire ces lignes, les autres institutions financières n’avaient pas rappelé le Devoir.

Me Johnston espère que la mobilisation sur le climat gagnera beaucoup d’entreprises. « Ce n’est pas dans nos habitudes de marcher dans les rues, mais je pense que, justement, ce serait vraiment intéressant si d’autres entreprises, petites et grandes, prennent le relais et décident d’embarquer », encourage-t-il.

La cofondatrice de Back to the Game abonde en ce sens. « L’économie n’est pas nécessairement néfaste pour l’environnement, il faut que le gouvernement comprenne que ce n’est pas une équation qui va de soi », plaide-t-elle.

La grande marche pour le climat aura lieu le 27 septembre prochain, alors que la campagne électorale fédérale bat son plein. Selon Me Johnston, l’enjeu de l’environnement est au coeur des préoccupations des électeurs. « S’il y a une manifestation avec 300 000 personnes, je ne pense pas qu’il y a un chef qui va être indifférent », croit-il.