La CMM demande à Hydro-Québec de modifier le tracé d’une nouvelle ligne électrique à Blainville

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), présidée par la mairesse Valérie Plante, presse Hydro-Québec de revoir le tracé d’un tronçon d’une nouvelle ligne à 120 kilovolts (kV) prévue sur le territoire de Blainville. Non seulement ce tronçon menace des milieux naturels, mais il met en péril un projet de piste cyclable dans le secteur, fait valoir la CMM.

Hydro-Québec projette de construire un tronçon de ligne de transport d’électricité de quelque 13 km afin de relier le poste Judith-Jasmin, situé à Terrebonne, à celui du Boulevard-Labelle, à Blainville. Les premiers kilomètres ne causent pas de problèmes à la CMM puisqu’ils utiliseront une emprise existante de même qu’une ligne déjà utilisée. C’est sur le territoire de Blainville que la situation est problématique puisque la ligne traversera le Bois de Blainville et des tourbières ouvertes. Plus loin, elle longera les limites du parc du boisé des lacs Fauvel.

« Le tracé retenu à Blainville traverse des milieux naturels d’intérêt très élevé, en particulier un bois métropolitain ainsi que le plus grand complexe de milieux humides non riverains sur le territoire de la Communauté (plus de 600 ha) », précise une analyse réalisée par la CMM. « Au sein de ce complexe se trouve une tourbière ombotrophe. De plus, plusieurs occurrences d’espèces à statut précaire faunique et floristique y sont répertoriées. »

Selon les estimations de la CMM, l’ensemble du projet de ligne pourrait entraîner la perte de 10 hectares de couvert forestier, dont 5,11 dans le bois métropolitain. Il menace aussi des plantations qu’avait effectuées Hydro-Québec dans le secteur des lacs Fauvel pour compenser les pertes de couvert forestier provoquées par le projet du Poste Blainville.

La CMM avance aussi que le projet d’Hydro-Québec compromet la réalisation de la piste cyclable de 18 km de la Seigneurie des Plaines qui doit créer un lien Est-Ouest dans la Couronne Nord. Cette piste permettra de mettre en valeur les espaces ruraux et boisés de même que le patrimoine bâti et religieux de la région, rappelle la CMM. Un montant de 11,8 millions de dollars a été investi dans ce projet de piste cyclable, dont 2 millions de dollars pour la portion de Blainville.

« Une telle ligne aurait pour effet de provoquer une perte importante du couvert forestier et de perturber non seulement les milieux naturels, mais également le paysage alors qu’une piste cyclable régionale est en pleine construction », a soutenu par voie de communiqué Valérie Plante qui demande à Hydro-Québec de proposer une « solution alternative viable » au tracé actuel.

Le PMAD

Selon la CMM, la nouvelle ligne contrevient aussi aux objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) adopté en 2011 par les élus des 82 villes de la grande région de Montréal. Ce Plan énonce des principes visant la protection des bois et des corridors forestiers. Si Hydro-Québec persiste avec le tracé existant, la CMM pourrait émettre un avis de non-conformité.

« On s’attend à ce que des sociétés d’État, comme Hydro-Québec, respectent les objectifs et les orientations du PMAD, la protection des milieux naturels et la mise en valeur de la trame verte et bleue », a précisé Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM.

La future ligne Judith-Jasmin-Boulevard-Labelle fait l’objet d’une consultation auprès du public depuis le printemps 2018 et devrait être construite à compter de l’automne 2020 pour une mise en service en 2021.

Il n’a pas été possible d’obtenir les commentaires d’Hydro-Québec jeudi. Sur Twitter, la société d’État a fait valoir que le tracé n’était pas final. « Nous sommes toujours en consultation afin d’obtenir une solution de moindre impact qui sera bientôt présentée aux différentes parties prenantes », a précisé Hydro-Québec.