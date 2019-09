Climat : plusieurs organisations lancent un appel à la grève générale le 27 septembre

Plusieurs organisations sociales, étudiantes et professionnelles ont lancé mardi un appel à la grève générale au Québec le 27 septembre, dans le cadre de la mobilisation internationale pour le climat.

« C’est le moment d’envoyer un message fort aux gouvernements et d’arrêter la machine pour 24 heures en libérant les travailleurs pour qu’ils puissent manifester. Nous appelons les commerces à fermer leurs portes, les syndicats et les étudiants à faire la grève, et les élèves à quitter leurs cours », ont fait valoir mardi matin les différentes organisations qui plaident en faveur d’un débrayage provincial.

Quelque 400 organisations communautaires, des associations étudiantes et sept syndicats auraient déjà adopté un mandat de grève pour prendre part à ce mouvement international de grève pour des mesures plus ambitieuses afin de lutter contre la crise climatique. Des commerces auraient aussi déjà annoncé leur intention de prendre part au mouvement.

La jeune militante pour le climat Greta Thunberg doit également être présente à Montréal le 27 septembre.

« La crise climatique, c’est maintenant », a résumé le porte-parole de La Planète s’invite au parlement, François Geoffroy. « Nous devons lancer un message fort à tous ceux qui bloquent la transition énergétique », a-t-il ajouté.

D’autres détails suivront.