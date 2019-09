La déforestation de l’Amazonie a presque doublé en un an

Rio de Janeiro — La déforestation de l’Amazonie au Brésil a pratiquement doublé entre janvier et août et la même période de 2018, touchant 6404,4 km2 supplémentaires au total (contre 3336,7 km2), selon des données officielles provisoires. Cela représente une augmentation de 91,9 %. Rien que pour le mois d’août, 1700,8 km2 ont disparu, moins qu’en juillet (où les chiffres avaient quadruplé), mais plus de trois fois plus qu’en août 2018 (526,5 km2) selon le système DETER d’alertes satellitaires de l’Institut national pour les investigations spatiales (INPE). Les experts estiment que le chiffre de 10 000 km2 pourrait être atteint cette année pour la première fois depuis 2008.