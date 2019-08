Montréal figure dans les plans de Greta Thunberg

La jeune militante environnementale Greta Thunberg souhaite prendre part à la manifestation qui se tiendra à Montréal le 27 septembre, dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour le climat, a appris Le Devoir. Les discussions pour organiser sa venue au Québec sont d’ailleurs déjà bien entamées avec l’entourage de la figure emblématique de la mobilisation des jeunes contre la crise climatique.

« Elle veut être présente ici. Cela nous a été confirmé », confirme Rosemonde Gingras, porte-parole du regroupement La planète s’invite au parlement, qui a lancé l’invitation à la jeune Suédoise qui a initié seule, l’an dernier, le mouvement international de grèves scolaires pour le climat.

Greta Thunberg a manifesté son souhait de venir à Montréal en raison de la forte mobilisation des jeunes Québécois sur l’enjeu de la crise climatique mondiale. « Elle est très au fait de l’ampleur de la mobilisation au Québec. Son équipe nous a aussi confirmé cela », souligne Mme Gingras.

C’est notamment à Montréal qu’a eu lieu l’une des plus importantes, sinon la plus importante manifestation dans le monde lors de la journée de grève étudiante pour le climat, le 15 mars dernier. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes — plus de 150 000 selon les organisateurs — ont alors défilé pour réclamer des gestes nettement plus ambitieux afin de lutter contre les bouleversements du climat.

Déjà, alors que Greta Thunberg n’a pas encore terminé sa traversée de l’Atlantique à bord d’un voilier, « plusieurs échanges et des discussions » ont eu lieu avec des membres de son entourage, explique Mme Gingras. Ceux-ci gèrent notamment son horaire et ses déplacements. Ils doivent donc évaluer plusieurs « éléments techniques » avant de pouvoir donner une réponse définitive.

Ils devront aussi très certainement répondre à d’autres demandes, puisque Greta Thunberg a prévu de passer plus de trois mois en Amérique, notamment pour se rendre au sommet de l’ONU sur le climat, le 23 septembre. Elle compte même se rendre au Chili en décembre, afin de participer à la 25e Conférence des Parties (COP25).

Mme Gingras n’était donc pas en mesure, mardi, de confirmer la venue au Québec de la militante environnementale. Mais les discussions sont très avancées quant aux « intentions » de la jeune militante de venir à Montréal. « Le souhait a été clairement exprimé de sa part. »

Si elle vient à Montréal, elle prendra part ici à une manifestation qui se tiendra le 27 septembre, soit en pleine campagne électorale fédérale, mais surtout dans le contexte d’un mouvement de « grève mondiale pour le climat » prévu depuis déjà plusieurs mois. Cette grève est d’ailleurs soutenue par Greta Thunberg, qui a appelé à une mobilisation internationale et intergénérationnelle autour de l’enjeu climatique, en soulignant que les jeunes « ont besoin de l’aide des adultes ». « C’est un enjeu mondial qui affecte chacun d’entre nous. Nous sommes tous sur le même bateau, donc tout le monde doit se sentir concerné », a-t-elle affirmé dans une vidéo produite pour promouvoir ce mouvement de débrayage.

Figure de proue

Encore inconnue à pareille date l’an dernier, la jeune suédoise de 16 ans est devenue rapidement une figure emblématique du mouvement des jeunes en faveur du climat après que la vidéo de son intervention lors de la COP24, en décembre 2018, fut devenue virale sur les réseaux sociaux.

« Vous parlez seulement d’une éternelle croissance économique "verte", parce que vous avez trop peur d’être impopulaires. Vous ne parlez que d’aller vers l’avant, avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont conduits dans ce bourbier », affirme-t-elle alors avec aplomb, dans un discours destiné aux délégués des 195 pays présents à la COP24. « Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, mais vous volez leur futur sous leurs yeux », ajoute Greta Thunberg, qui sera par la suite invitée à présenter son plaidoyer au Forum économique de Davos.





Après avoir entamé seule une campagne de grèves hebdomadaires chaque vendredi depuis août 2018, les choses ont d’ailleurs changé radicalement après la COP24. En quelques semaines, des débrayages similaires vont se multiplier, des États-Unis au Japon, en passant par l’Allemagne, l’Australie, la Belgique ou encore le Québec.



Professeure à l’UQAM et spécialiste de l’éducation à relative à l’environnement, Lucie Sauvé n’est pas surprise de la portée du mouvement de grèves scolaires pour le climat lancé par Greta Thunberg. « Son initiative a permis de braquer les projecteurs sur l’angoisse des jeunes, parce qu’elle est arrivée à un moment où il y avait déjà une anxiété grandissante chez les jeunes. Et cette angoisse est nourrie par les décideurs, qui ne bougent pas face à la situation actuelle. Les jeunes se demandent pourquoi ils doivent aller à l’école, alors qu’ils sont en train de se faire voler leur avenir. »

Chargée de cours à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Eugénie Dostie-Goulet souligne pour sa part que, si l’urgence d’agir évoquée par la militante écologiste rejoint les jeunes, elle lui attire aussi des critiques parfois virulentes. « Elle prend position sur un enjeu qui demeure, encore aujourd’hui, polémique, ne serait-ce que par les solutions qui peuvent être mises de l’avant. Ça peut heurter certaines personnes, notamment sur le plan économique. »

Greta Thunberg plaide notamment pour la fin de l’utilisation des énergies fossiles, alors que l’exploitation pétrolière et gazière est plutôt en expansion au Canada. Elle refuse également de prendre l’avion. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a choisi de traverser l’océan en voilier zéro carbone. Après avoir été retardé par les conditions météorologiques, le voilier doit arriver à New York mercredi ou jeudi.