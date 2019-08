Une vingtaine de nouvelles espèces en voie d’être protégées

Dix-huit espèces de raies et de requins et trois de concombres de mer pourraient faire leur entrée à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) à l’issue d’une série de votes dimanche. Ces décisions doivent encore être confirmées en séance plénière avant mercredi, jour de clôture à Genève de la CITES, qui régule les ventes internationales de plus de 35 000 espèces de faune et de flore sauvages. La CITES est entrée en vigueur en 1975. Il a fallu attendre 2003 pour voir inscrits des requins à l’annexe II : leur commerce international est autorisé, avec un permis d’exportation, s’il ne nuit pas à la survie de l’espèce dans la nature.