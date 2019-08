Greta Thunberg prévoit arriver mardi à New York

Stockholm — Greta Thunberg, jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, a indiqué lundi sur Twitter que le voilier zéro carbone à bord duquel elle traverse l’Atlantique devrait accoster mardi à New York. Le Malizia II a quitté le port britannique de Plymouth le 14 août pour une traversée de deux semaines qui doit permettre à l’adolescente d’assister au sommet mondial de l’ONU, prévu en septembre. La Suédoise de 16 ans a refusé de se rendre au sommet l’ONU en avion à cause des émissions de carbone que ce transport génère. Le périple de Greta Thunberg a été entaché d’une polémique après qu’un des deux navigateurs, l’Allemand Boris Herrmann, eut indiqué que plusieurs personnes prendraient l’avion pour New York afin de ramener le bateau en Europe.