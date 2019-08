Climat: Environnement Jeunesse porte sa cause en appel

Environnement Jeunesse vient de porter en appel une décision rendue en Cour supérieure et qui rejetait leur demande pour lancer une action en justice contre le gouvernement du Canada, au nom des jeunes Québécois. L’organisme veut démontrer que le gouvernement a violé les droits fondamentaux des jeunes générations en adoptant un plan de lutte contre les changements climatiques insuffisant.

Même s’il soulignait « l’importance indubitable du sujet que soulève la demande » présentée par Environnement Jeunesse, le juge Gary Morrison concluait le mois dernier que « le véhicule procédural d’une action collective est inutile ».

Dans sa décision, il insistait surtout sur le « choix arbitraire » et « inapproprié » du groupe représenté, soit les jeunes Québécois âgés de 35 ans et moins en date du 26 novembre 2018. « La demande d’autorisation n’offre pas d’explication factuelle ou rationnelle pour expliquer ce choix », qui exclut, selon le juge Morrison, les Québécois plus âgés, mais comprend les citoyens « mineurs ».

Dans sa « déclaration d’appel », Environnement Jeunesse estime au contraire que le fait d’« exclure les personnes de plus de 35 ans d’un groupe de jeunes n’est pas arbitraire ». Le document souligne ainsi que « les jeunes assumeront les coûts humains, économiques et sociaux du réchauffement climatique de façon systématiquement plus importante que leurs aînés. L’allégation de discrimination fondée sur l’âge est un argument découlant de cette vérité et constitue un des fondements de la demande […] ».

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Environnement Jeunesse soutient également que les personnes mineures peuvent bel et bien faire partie d’une telle « action collective ».

Droit à la vie

L’argumentaire juridique mis de l’avant par le regroupement s’appuie en bonne partie sur les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, dont l’article 7 édicte que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ».

Sa requête invoque également la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, et plus précisément l’article 1, qui stipule que « tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne ».

Or, les impacts prévus des bouleversements climatiques devraient menacer la sécurité des personnes, mais aussi la qualité de l’environnement et de la biodiversité. Une situation dont les jeunes d’aujourd’hui devront d’ailleurs payer le prix fort au cours des prochaines décennies.

« Il est manifestement irresponsable de remettre aux jeunes et aux générations futures le problème qui ne cesse de s’aggraver et qui pourrait être irréversible après le franchissement d’un point de non-retour », précise d’ailleurs le premier document déposé en cour par Environnement Jeunesse.

Selon le gouvernement du Canada, non seulement le plan climat du pays relève uniquement du pouvoir politique en place, mais rien ne démontre que le fédéral a agi de façon négligente pour répondre à la crise climatique. Ottawa a d’ailleurs demandé le rejet de la requête présentée au nom des jeunes québécois.

Cette action en justice des jeunes s’inscrit dans la foulée de nombreuses poursuites lancées pour forcer les gouvernements à agir pour s’attaquer à la crise climatique, notamment aux États-Unis, en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande.