La saison des ouragans dans l’Atlantique risque d’être plus active que prévu

Washington — Les météorologues du gouvernement américain estiment que la saison des ouragans cette année pourrait être plus animée que prévu initialement. Le Centre de prévision du climat de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a déclaré jeudi que la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’amorce ces jours-ci, s’annonçait plus active que la normale. Les météorologues s’attendent maintenant à voir de 10 à 17 tempêtes nommées. Parmi ces tempêtes, il pourrait y avoir de cinq à neuf ouragans, et de deux à quatre ouragans majeurs.