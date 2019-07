Neuvième baleine noire trouvée morte dans les eaux canadiennes

Une baleine noire de l’Atlantique Nord a été repérée sans vie tard dimanche soir par Pêches et Océans Canada au large de l’est de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

Le ministère fédéral confirme sur Twitter que cette découverte porte à neuf le nombre de ces baleines trouvées mortes depuis le début de l’année dans les eaux canadiennes. Il n’y a eu aucun décès en 2018.

Pêches et Océans Canada ajoute qu’une tentative de récupération du cadavre de la baleine sera menée lundi afin qu’une nécropsie soit faite pour éclaircir les circonstances de ce décès.

D’autre part, les efforts pour libérer les baleines empêtrées dans des filets de pêche se poursuivront lorsque les conditions météorologiques le permettront.

Vendredi dernier, Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne ont annoncé que deux autres baleines noires de l’Atlantique Nord avaient été trouvées mortes dans les eaux canadiennes au cours des deux jours qui avaient précédé. L’un des mammifères marins a été aperçu dérivant à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine et l’autre a été localisé sans vie au large de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse.

Il ne resterait environ que 400 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le monde.