Des gestes insuffisants pour l'environnement

Même si le climat canadien se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale et qu’il subira de plein fouet les effets des bouleversements climatiques, les différents ordres de gouvernement du pays sont toujours à la traîne en matière d’adaptation aux répercussions prévisibles pour la santé humaine, les infrastructures, les communautés nordiques ou encore les écosystèmes.

C’est ce que conclut le « comité d’experts sur les risques posés par les changements climatiques et les possibilités d’adaptation » (CAC) dans un rapport publié jeudi et qui a été produit à la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

« Au cours des 20 prochaines années, nous pouvons nous attendre à voir une augmentation des répercussions des changements climatiques », souligne d’entrée de jeu le « comité d’experts » qui a rédigé ce rapport, publié en plein été.

Les auteurs rappellent notamment la multiplication attendue des « épisodes de chaleur extrême », le dégel du pergélisol, la hausse des précipitations extrêmes, la vulnérabilité de plusieurs infrastructures, les menaces pour la biodiversité ou encore l’acidification des trois océans bordant nos côtes.

Ces bouleversements doivent inciter tous les ordres de gouvernement « à intensifier leurs efforts pour s’adapter aux changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre », insiste Pierre Gosselin, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec et membre du comité d’experts du CAC.

« C’est une situation à haut risque et les actions à prendre doivent être prises dès maintenant pour minimiser les risques. » Or, ajoute-t-il, les mesures globales mises en avant sont essentiellement « cosmétiques ». « En matière d’adaptation, il est clair que nous n’en faisons pas assez actuellement. »

Le Dr Gosselin cite comme exemple les mesures prises pour faire face aux vagues de chaleur, qui sont déployées essentiellement en réaction aux « urgences », soit les épisodes de canicule.

Il faudrait selon lui agir en « prévention », notamment en verdissant les milieux urbains, mais aussi en adaptant les logements et les hôpitaux au climat attendu au cours des prochaines années.

Lacunes fédérales

Le rapport remis au gouvernement fédéral conclut d’ailleurs que le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan climat du gouvernement fédéral, comporte « des lacunes » en matière de « gestion de l’adaptation aux changements climatiques ». Et il n’est pas le seul, précise Pierre Gosselin, puisque la plupart des provinces « n’ont pas de plan concret » d’adaptation aux impacts des bouleversements du climat.

Il estime donc qu’il faudra augmenter substantiellement les investissements en adaptation au cours des prochaines années, comme le répète aussi le consortium de recherche Ouranos.

« Même si on cessait dès maintenant d’émettre des gaz à effet de serre, le réchauffement planétaire se poursuivrait pendant plusieurs années, avant une stabilisation du climat. La situation est d’autant plus évidente qu’à l’échelle mondiale, on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre », déplore le Dr Gosselin.

Cette nécessité de « penser à long terme » doit d’ailleurs se décliner dans tous nos projets d’infrastructures, fait-il valoir.

« C’est bien de refaire les écoles, mais il faut les refaire en pensant à 2050 ou 2060. Ça veut dire que les cours de récréation en asphalte, ça devrait être chose du passé. Il faudrait aussi prévoir la ventilation et la climatisation adéquates, mais également l’installation de toits verts. Ce n’est pas là actuellement, même si on voit de plus en plus une réflexion à ce sujet. »

En plus de l’adaptation aux changements du climat, le Canada doit fait preuve de « cohérence » en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, affirme Pierre Gosselin.

« Il y a un devoir de cohérence, qui n’est pas encore là. On le voit avec tous les projets de gazoduc et d’oléoduc au Canada. C’est incompatible avec la réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et la réduction des risques des changements climatiques. »

Appelé à réagir à la publication du rapport du CAC, le cabinet de la ministre du Conseil du Trésor, Joyce Murray, a rappelé l’engagement du gouvernement Trudeau « à prendre des mesures fondées sur des données pour intégrer la résilience au changement climatique dans les politiques, les programmes et les projets partout au pays ».