Nouvelle-Zélande: fini, les sacs plastique à usage unique

Wellington — L’interdiction des sacs plastique à usage unique, avec de lourdes amendes pour les magasins qui continueraient d’en fournir, est entrée pleinement en vigueur lundi en Nouvelle-Zélande. Chaque année, un million d’oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins dans le monde sont blessés ou meurent en s’empêtrant dans des déchets plastiques ou en les confondant avec de la nourriture. Cette réglementation était déjà appliquée dans les supermarchés néo-zélandais. Les contrevenants risquent des amendes allant jusqu’à l’équivalent de 88 000 $. Environ 5000 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans le monde et, comme l’essentiel du plastique, une infime proportion est recyclée, selon l’ONU.