Une sixième baleine noire morte dans les eaux canadiennes ce mois-ci

Les autorités canadiennes se défendent de ne pas s’être adaptées assez vite à la trajectoire de migration des baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en danger, dans le golfe du Saint-Laurent cette année. La mort d’un sixième spécimen dans les eaux canadiennes cette année a été signalée, jeudi, par Pêches et Océans Canada. Un vol de surveillance a permis d’apercevoir la carcasse à la dérive au large de la Gaspésie. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annoncé mercredi une « mesure d’urgence » qui fixe une limitation temporaire de vitesse de 10 noeuds pour les navires de 20 mètres ou plus circulant dans deux couloirs de navigation, au nord et au sud de l’île d’Anticosti.