Québec protège dix réserves naturelles à perpétuité

Québec — Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi qu’il ajoute dix réserves de biodiversité et aquatiques « d’une grande valeur écologique » à sa liste des aires protégées à perpétuité. Ces milieux naturels sont situés en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Avec cette annonce, la province compte désormais 10 % d’aires protégées, soit loin de la cible de 17 % qu’il s’est engagé à atteindre dès l’an prochain dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, soutient toutefois, dans un communiqué, que Québec « met les bouchées doubles » pour respecter sa promesse prise dans ce traité international en 2010.