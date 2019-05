L’industrie pétrolière et gazière à la recherche d’un nouveau souffle

Les entreprises pétrolières et gazières qui contrôlent les permis d’exploration en vigueur au Québec se réunissent ce lundi à Montréal, avec pour objectif de donner un nouveau souffle à une industrie qui n’a toujours pas lancé un seul projet d’exploitation malgré dix années de débats et un potentiel énergétique en apparence bien réel.

Le président de l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), Michael Binnion, le reconnaît lui-même : « Nous ne croyons pas que l’industrie peut obtenir du succès avec les approches et les technologies traditionnelles », souligne-t-il, en réponse aux questions du Devoir.

Cependant, le porte-parole du lobby pétrolier et gazier affirme du même coup que ces énergies ont toujours leur place dans le quotidien des Québécois. « Nous sommes dans une période de transition et les hydrocarbures seront avec nous pour un certain temps. »

M. Binnion, qui est président de la gazière albertaine Questerre, soutient aussi que « les importations d’hydrocarbures représentent un sérieux défi environnemental et économique ». Dans ce contexte, l’APGQ espère travailler « avec les communautés et dans le respect de l’environnement » pour trouver des « solutions » aux enjeux énergétiques.

Or, depuis sa création en 2009, l’APGQ n’a pas pu atteindre son objectif principal, soit la mise en production commerciale de gisements de pétrole et de gaz naturel au Québec. Dans ce contexte, la dixième assemblée annuelle, qui se tient lundi et mardi dans un hôtel de Montréal, doit être celle qui permettra de « marquer un nouveau départ pour l’industrie », selon ce que précise l’invitation envoyée aux entreprises du secteur.

L’APGQ compte même profiter de l’occasion pour changer de nom. Selon les informations publiées par le Globe and Mail, la nouvelle appellation serait « Association de l’énergie du Québec ». L’organisation n’a toutefois pas confirmé le nouveau nom.

La direction du lobby pétrolier et gazier n’a pas non plus transmis au Devoir l’horaire de cette assemblée, malgré des demandes répétées. Il a néanmoins été possible d’apprendre que l’ancien ministre de l’Environnement du Québec David Heurtel doit y animer une discussion sur « l’importance des technologies propres pour améliorer les systèmes énergétiques ».

Dans son invitation aux entreprises, l’association salue par ailleurs de nouveau l’arrivée de la Coalition avenir Québec au pouvoir, en rappelant que la formation de François Legault « a promis un meilleur équilibre entre environnement et économie ».

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, ne participera toutefois pas à l’assemblée, précise son attachée de presse, Claude Potvin. Celle-ci ajoute que la priorité énergétique du gouvernement caquiste demeure le développement et l’exportation d’hydroélectricité.

Qui plus est, le gouvernement n’entend pas revenir sur l’interdiction de fracturation hydraulique dans le schiste imposée par les libéraux et qui a mis un terme aux projets de gaz de schiste au Québec. Cette disposition de la première Loi sur les hydrocarbures, mise en place l’an dernier, a d’ailleurs valu au gouvernement une poursuite intentée par Questerre, l’entreprise dirigée par Michael Binnion. Les procédures ont toutefois été suspendues récemment, afin d’explorer « différentes options » pour mettre un terme à la grogne de l’industrie.

Potentiel réel

Chose certaine, les entreprises du secteur sont loin d’avoir déserté le territoire québécois. Selon la plus récente mise à jour des permis d’exploration en vigueur, celles-ci détiennent toujours près de 46 000 km2 de permis dans la province. Pour la seule vallée du Saint-Laurent, où on retrouve le potentiel en gaz de schiste, une dizaine d’entreprises, majoritairement de l’extérieur du Québec, détiennent actuellement un total d’environ 13 000 km2 de permis.

Selon Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, le Québec compte bel et bien un potentiel de production « commerciale » d’hydrocarbures et celui-ci pourrait être exploité « selon des normes environnementales sévères ».

Or, « si c’est parfaitement envisageable d’un point de vue technique, ça l’est beaucoup moins d’un point de vue social », insiste M. Pineau. « Il y a une asymétrie entre les réactions face à la production et à la consommation qui est difficile à expliquer : il semble parfaitement inadmissible de produire au Québec, alors que consommer ne pose aucun problème », fait-il valoir. « Dans ce climat social pour le moins paradoxal, je ne suis pas très optimiste sur le fait qu’on puisse envisager un revirement de situation et l’ouverture à une production locale d’hydrocarbures. »

Les groupes environnementaux et plusieurs regroupements citoyens s’opposent en bloc aux projets pétroliers et gaziers dans la province, de même que les quelque 278 000 signataires du Pacte pour la transition.