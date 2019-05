Des jeunes veulent parler environnement avec Legault

Le premier ministre François Legault aura droit à l’accueil d’étudiants engagés dans la lutte contre les changements climatiques à l’entrée du conseil général de la Coalition avenir Québec, samedi. Quelque 1000 membres de la CAQ débattront dans un hôtel du centre-ville de Montréal de propositions visant à réduire l’empreinte écologique des Québécois. « On s’attend à des mesures pragmatiques qui vont répondre à l’urgence climatique et à l’anxiété des jeunes », affirme le porte-parole de La planète s’invite à l’université, Louis Couillard, à quelques heures de ce rassemblement politique. Les membres des collectifs La planète s’invite à l’université, Pour le futur Mtl et Devoir environnemental collectif sont déterminés à rester sur place tant et aussi longtemps que M. Legault et les ministres de l’Environnement, Benoit Charrette, et de l’Éducation, Jean-François Roberge, ne viendront pas à leur rencontre, avertit M. Couillard. « On veut aussi jaser avec les membres », précise-t-il.