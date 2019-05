Plus de 1800 collaborateurs ont, sur une période de cinq ans à raison de plus de 100 000 heures de travail, observé et confirmé la présence de 253 espèces d'oiseaux qui se reproduisent sur le territoire québécois. En voici quelques uns en photos.

1 Près de 100 000 fous de Bassan nichent chaque année sur l'île Bonaventure, au large de Percé. Alexandre Shields Le Devoir

2 Un fou de Bassan et son petit Alexandre Shields Le Devoir

3 Canard branchu mâle Éric Deschamps

4 Sarcelle d'hiver Éric Deschamps

5 Chardonneret jaune Éric Deschamps

6 Butor d'Amérique Éric Deschamps