Des organismes proposent un «New Deal» vert et pressent les gouvernements d’agir

Une soixantaine de groupes d’horizons divers affirment qu’il est devenu urgent d’agir pour contrer la crise climatique et invitent les gouvernements à sortir de leur torpeur dans les plus brefs délais.

Dans une série de conférences de presse à travers le Canada, ces organisations de scientifiques, d’Autochtones, de professionnels de la santé, d’étudiants, d’artistes, de syndicats et d’environnementalistes ont lancé lundi un appel à un « New Deal » vert.

Selon ces intervenants, la question de l’urgence ne se pose plus ; les inondations, les incendies de forêt, les vagues de chaleur, la fonte du pergélisol en Arctique sont autant de signes de la catastrophe en devenir que l’humanité n’a plus les moyens d’ignorer.

Selon les porte-parole de cette mouvance, les constats scientifiques sont sans appel et ils affirment que tous les efforts doivent être mis en oeuvre pour que le Canada réduise de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, soit dans 11 ans.

Ils dénoncent non seulement l’inertie des gouvernements, qui tardent à prendre des mesures musclées, mais aussi leur aveuglement face au développement économique qui les mène à soutenir, au Québec, des projets tels que le troisième lien ou le gazoduc et l’usine de liquéfaction du gaz naturel à Saguenay.

Le « New Deal » vert va toutefois bien au-delà de la bataille environnementale : il inclut également une lutte contre l’injustice sociale et économique et entend promouvoir en parallèle l’égalité économique, l’accessibilité au logement, la pérennité du travail et l’éradication du racisme.

La coalition d’organismes prévoit tenir dans les prochaines semaines une série d’assemblées citoyennes auxquelles le grand public est invité afin de jeter les bases de leurs revendications et préparer des propositions de politiques publiques.