Acheter 100% de pétrole canadien n’est pas à l’ordre du jour des raffineries du Québec

Même si certains politiciens conservateurs canadiens martèlent que le Québec devrait consommer uniquement du pétrole canadien, les pétrolières qui décident des approvisionnements des deux raffineries de la province ne l’entendent pas ainsi. Suncor et Valero, qui sont avares de détails sur leurs achats de brut, ont affirmé au Devoir que leurs choix sont d’abord dictés par des impératifs économiques.

En marge du congrès du Parti conservateur qui se tenait à Victoriaville la fin de semaine dernière, le chef Andrew Scheer a soutenu que les Québécois « veulent utiliser l’énergie canadienne », mais aussi qu’ils « n’aiment pas la situation où on doit acheter le pétrole des États-Unis et de l’Algérie ». M. Scheer mais aussi le nouveau premier ministre albertain, Jason Kenney, ont d’ailleurs tous deux plaidé pour que le Québec s’approvisionne en pétrole de l’Ouest pour répondre à la demande quotidienne, qui s’élève à environ 350 000 barils.

Malgré le fait que ce message s’adressait d’abord au gouvernement du Québec, il faut rappeler que ce sont actuellement les deux compagnies pétrolières propriétaires des raffineries de la province qui décident de la provenance du pétrole brut qui est traité ici.

Or, la pétrolière Suncor, qui possède la raffinerie de Montréal, et Valero, qui exploite celle qui est située à Lévis, n’ont pas voulu préciser au Devoir si elles accepteraient d’acheter uniquement du pétrole canadien.

Est-ce que l'oléoduc 9B d'Endbridge passe près de chez vous? Consultez la carte du tracé.

Chez Valero, qui possède une capacité de raffinage de 265 000 barils par jour, le directeur, Affaires publiques et gouvernementales, Louis-Philippe Gariépy, a ainsi fait valoir que la question de l’approvisionnement en pétrole brut est « complexe ».

« Elle dépend de conditions de marché et aussi des attributs propres à chaque type de brut. Au cours des dernières années, notre approvisionnement en brut de l’Ouest a fluctué entre 30 % et 70 %. La clé de notre succès et de notre pérennité réside dans notre flexibilité d’approvisionnement et notre capacité à demeurer concurrentiels dans un marché très compétitif », a-t-il expliqué, dans une réponse écrite.

« Pour des raisons de nature concurrentielle, nous ne précisons pas les volumes ou les emplacements spécifiques », a répondu pour sa part le porte-parole de Suncor, Dean Dussault. Il a toutefois renvoyé Le Devoir à un document de l’entreprise qui indique que « l’approvisionnement en pétrole brut se fait aux prix du marché au moyen d’opérations au comptant effectuées sur le marché ou encore de contrats qui peuvent être résiliés moyennant un court préavis ».

Quant aux approvisionnements destinés précisément à sa raffinerie montréalaise, Suncor souligne qu’elle peut recevoir du brut provenant du pipeline 9B, d’Enbridge, mais aussi du pipeline Portland-Montréal, par pétroliers ou encore par wagons-citernes. En 2018, la majorité du pétrole raffiné à Montréal provenait du pipeline 9B, a indiqué M. Dussault.

Le gouvernement du Québec ou celui du Canada seraient-ils en mesure de vous obliger à vous approvisionner uniquement en pétrole en provenance du Canada ? Ni Suncor ni Valero n’ont souhaité répondre à cette question. « Votre question s’adresse au gouvernement fédéral ou au gouvernement du Québec », a répondu le porte-parole de Suncor, une pétrolière très active dans l’exploitation du pétrole des sables bitumineux.

L’avantage américain

Selon le plus récent rapport « État de l’énergie au Québec », de la chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, 94 % des approvisionnements en pétrole brut de la province provenaient d’Amérique du Nord au 30 juin 2018. Quelque 40 % de ce pétrole provenaient de l’Ouest canadien et 53 % des États-Unis. Le reste provenait d’Algérie.

Cette diète pétrolière des raffineries présentes au Québec s’explique essentiellement par des facteurs économiques, selon le titulaire de la chaire, Pierre-Olivier Pineau. « C’est le prix et la disponibilité qui expliquent les approvisionnements. S’il y a beaucoup de pétrole américain, c’est que celui-ci est plus léger que le canadien et à très bon prix aussi. Les raffineries optent pour ce pétrole. Si l’Algérie était prête à baisser ses prix pour être plus compétitive que le pétrole nord-américain, alors les raffineries changeraient dès que ce serait contractuellement possible, c’est-à-dire en quelques semaines ou moins », a-t-il expliqué.

M. Pineau est d’ailleurs formel : les entreprises Suncor et Valero accepteraient de s’approvisionner uniquement au Canada, mais seulement si le pétrole de l’Ouest était moins cher et qu’il avait « les bonnes caractéristiques en matière de compatibilité avec la configuration des raffineries », soit « un pétrole plutôt léger ». « Elles ne sont guidées que par le prix. La provenance du pétrole leur importe peu, voire pas du tout », a-t-il souligné.