Des milieux protégés dans la région de Montréal

La ministre de l’Environnement Catherine McKenna a confirmé mercredi à Montréal l’intention du gouvernement de protéger cinq îles et des battures situées aux limites du parc national des îles de Boucherville, mais aussi d’autres îles situées entre Montréal et le lac Saint-Pierre.

Les territoires qui doivent être protégés à la suite à la suite d’un processus de « consultations » demeureront sous la responsabilité du gouvernement fédéral, qui a décidé de leur attribuer le statut de « Réserve nationale de faune ».

Le territoire des îles de Boucherville a une superficie de 2,2 km2 et il était sous la responsabilité du Port de Montréal depuis plusieurs années. Le gouvernement du Québec a déjà réclamé la cession de ces îles à la province, afin d’agrandir le parc national des îles de Boucherville, ce que le Port a toujours refusé.

En plus de ces îles et ces battures, la ministre de Parcs Canada a annoncé mercredi, au Port de Montréal, l’intention de protection de plusieurs îles aval de Montréal, dont des îles de Varennes, des îles de Verchères et des îles du lac Saint-Pierre.

En incluant les îles de Boucherville, la superficie protégée sera de 775 hectares. Au total, 27 îles devraient être protégées.

La ministre McKenna a profité de son annonce pour réaffirmer l’intention du gouvernement fédéral de « doubler » la superficie des milieux naturels protégés d’ici 2020.

« Il est de notre responsabilité de protéger les milieux naturels », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, présente à l’annonce. Elle a rappelé que la Communauté métropolitaine de Montréal s’est fixée comme objectif de protéger 17 % de son territoire.

D’autres détails suivront.