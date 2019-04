Bar rayé et projet portuaire

Alexandre Shields

Le projet Beauport 2020 risque de se heurter à la législation canadienne qui protège les espèces en péril. Le nouveau quai commercial de 400 millions de dollars développé par l’administration portuaire de Québec empiéterait en effet sur l’habitat essentiel du bar rayé, une espèce en voie de disparition. Et le promoteur n’a toujours pas répondu aux questions des autorités gouvernementales sur cet enjeu, a appris Le Devoir.

Présentée comme une «espèce patrimoniale mythique» dans le Plan d’action Saint-Laurent des gouvernements du Québec et du Canada, le bar rayé avait complètement disparu du fleuve à la fin des années 1960, notamment en raison de la dégradation de son habitat.

Le gouvernement du Québec a toutefois lancé en 2002 un programme pour reconstituer cette population. «Cette réintroduction a nécessité des investissements d’argent importants de la part du gouvernement québécois», précise d’ailleurs le ministère de l’Environnement du Québec dans un document déposée à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), qui pilote l’examen du projet Beauport 2020.

Le bar rayé est donc de retour dans le Saint-Laurent, si bien que Pêches et Océans Canada (MPO) devrait faire passer son statut d’espèce «disparue» à «en voie de disparition», en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). «Une mise à jour du Programme de rétablissement du bar rayé, incluant une mise à jour de l’habitat essentiel, est en développement», précise une porte-parole de MPO, Karina Laberge.

Un «avis scientifique» produit en 2017 par le MPO pour la «désignation» de cet habitat essentiel démontre d’ailleurs que la baie de Beauport et le «secteur portuaire de Québec» constituent un habitat crucial pour le rétablissement de l’espèce.

C’est précisément à cet endroit que le Port de Québec veut implanter le projet Beauport 2020, qui comprend la construction d’un nouveau quai de 610 mètres, le dragage plus de 900 000 m3 de sédiments et le remblaiement d’une partie du fleuve pour créer un nouvel «espace» de 170 000 mètres carrés, afin de stocker des conteneurs.

Dans un document mis en ligne par l’ACEE le 30 mai 2018, le MPO est pourtant formel: «Le secteur du nouveau quai correspond à une aire de reproduction pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent, population protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Seuls deux sites de reproduction sont actuellement connus pour cette population en rétablissement dans le Saint-Laurent.»

Le ministère ajoute que le quai serait construit directement dans un «secteur très important dans le déroulement de la fraie» et qui fera vraisemblablement partie de l’habitat jugé essentiel pour le bar rayé. Or, la LEP prévoit qu’«il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada».

Réponses attendues

Dans son étude d’impact et dans des réponses fournies à l’ACEE jusqu’en avril 2018, le Port de Québec admet que «la zone d’extension du quai 53 fait partie d’une aire de rassemblement printanier du bar rayé», mais estime qu’«aucune activité de fraie du bar rayé» n’a lieu dans ce secteur.

Dans une réponse aux affirmations du Port de Québec, le MPO réaffirme cependant que «l’espèce est connue pour utiliser des aires de rassemblement avant la fraie qui, à l’instar des frayères, jouent un rôle essentiel pour la reproduction. Les aires de rassemblement avant la fraie font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction».

Le ministère ajoute que «le promoteur doit rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique au sujet du bar rayé du Saint-Laurent. L’extrémité de la péninsule de Beauport a été identifiée comme étant un secteur d’importance pour la reproduction du bar rayé»

Dans le cadre de la dernière demande de l’ACEE adressée au Port de Québec, datée du 8 juin 2018, l’Agence demande donc au promoteur de Beauport 2020 de «reprendre la description des fonctions d’habitat du bar rayé observées au site de prolongement du quai 53 en remplaçant la fonction d’habitat de migration identifiée par le promoteur par une fonction de reproduction».

L’ACEE souligne qu’en plus de sa fonction dans la reproduction de cette espèce protégée, le secteur visé pour construire le nouveau quai «se trouve à l’intérieur de zones plus vastes qui constituent des aires d’hivernage et d’alimentation des adultes et de croissance des larves et des juvéniles, ce qui ajoute à l’importance de ce secteur pour l’espèce. La description de l’habitat essentiel doit prendre en compte ces constats et rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique.»

Même si cette demande a été formulée il y a maintenant plus de 10 mois, l’ACEE a confirmé au Devoir qu’elle est toujours «en attente» des réponses du Port de Québec. La porte-parole de l’administration portuaire, Marie-Andrée Blanchet, a affirmé pour sa part que «conformément à la demande de l’ACEE, nous avons complété l’évaluation de la question de l’utilisation de l’habitat par le bar rayé».

Est-ce que vous estimez toujours que le secteur du futur projet portuaire n’est pas utilisé par ce poisson pour la reproduction ou pour des fonctions connexes à la reproduction? Êtes-vous confiant de pouvoir réaliser le projet Beauport 2020 sans nuire au bar rayé? Mme Blanchet n’a pas fourni de réponses à ces questions, invitant simplement Le Devoir à «consulter le site de l’Agence pour l’information de nature technique».

Le Port de Québec

Par respect pour le processus formel d’évaluation environnementale en cours avec l’Agence Canadienne d’évaluation environnementale et les différents ministères impliqués, et compte tenu que l’information devient publique au fur et à mesure qu’elle est traitée, nous vous invitons à consulter le site de l’Agence pour l’information de nature technique.

Les aires de rassemblement avant la fraie jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de l'habitat nécessaire à la reproduction de cette espèce. Le secteur du site de prolongement du quai 53 est l'un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve St-Laurent.

- ACEE, 8 juin 2018

- ACEE, 8 juin 2018

** La zone d’extension du quai 53 fait partie d’une aire de rassemblement printanier du bar rayé, dont la délimitation reste à préciser.

** Les observations réalisées au secteur portuaire de Québec qui contient un attroupement de géniteurs durant la période printanière de fraie potentielle suggèrent fortement qu’il pourrait s’agir d’un secteur de fraie pour le bar rayé de la population du fleuve Saint-Laurent. Cette hypothèse est appuyée par la capture de larves et d’oeufs de Moronidés en 2016 mais les analyses génétiques ne sont pas encore disponibles (L’italien et Pelletier 2017).

*** Résultats :

Baie de Beauport :  Aucune activité de fraie du bar rayé ou de toute autre espèce observée

******* Les efforts d’échantillonnage menés avec des méthodes fiables et employés dans le cadre d’autres suivis (dont celui de Côté,2012) dans des milieux très dynamiques comme la baie de Beauport pour les deux volets des études entreprises depuis 2015, soit l’échantillonnage d’oeufs et le suivi des activités de fraie du bar rayé (observation et écoute, un seul événement lié au bar rayé observé, aucun oeuf ou larve récolté en trois années consécutives) n’ont pas permis d’obtenir des indications claires et évidentes de la présence d’une frayère dans le secteur de la pointe sud-ouest de la baie de Beauport. Les résultats des analyses génétiques des sous-échantillons de larves/oeufs récoltées en 2015 et 2017 à la baie de Beauport en 2017 n’ont pas révélé la présence de frai de bar rayé.

«Les aires de rassemblement avant la fraie jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de l'habitat nécessaire à la reproduction de cette espèce. Le secteur du site de prolongement du quai 53 est l'un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve St-Laurent», écrit plus loin le ministère fédéral.

LEP: «il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada»

L’extrémité de la péninsule de Beauport a été identifiée comme étant un secteur d’importance pour la reproduction du bar rayé. L’espèce est connue pour utiliser des aires de rassemblement avant la fraie qui, à l’instar des frayères, jouent un rôle essentiel pour la reproduction. Les aires de rassemblement avant la fraie font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction. Les sites liés à la reproduction de l’espèce, dont les aires de rassemblement avant la fraie, demeurent pour l’instant peu connus et relativement rares à l’échelle du Saint-Laurent. Le secteur de l’extrémité de la péninsule de Beauport est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent.

Les aires de rassemblement avant la fraie jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction de cette espèce. Le secteur du site de prolongement du quai 53 est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve St-Laurent.

Les aires de rassemblement avant la fraie jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction de cette espèce. Le secteur du site de prolongement du quai 53 est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve St-Laurent. Ce secteur se trouve à l’intérieur de zones plus vastes qui constituent des aires d’hivernage et d’alimentation des adultes et de croissance des larves et des juvéniles ce qui ajoute à l’importance de ce secteur pour l’espèce. La description de l’habitat essentiel doit prendre en compte ces constats et rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique.» - ACEE, 8 juin 2018

Loi sur les espèces en péril

ACEE 177 État de référence – bar rayé

K) À la lumière de l’avis scientifique du MPO appuyant la désignation de l’habitat essentiel du bar rayé, reprendre la description des fonctions d’habitat du bar rayé observées au site de prolongement du quai 53 en remplaçant la fonction d’habitat de migration identifiée par le promoteur par une fonction de reproduction.

La description de l’habitat essentiel du bar rayé ne tient pas compte des constats décrits dans le contexte de la question de la demande d’information et fournis par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Ministère des Pêches et Océans. Les aires de rassemblement avant la fraie jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction de cette espèce. Le secteur du site de prolongement du quai 53 est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve St-Laurent. Ce secteur se trouve à l’intérieur de zones plus vastes qui constituent des aires d’hivernage et d’alimentation des adultes et de croissance des larves et des juvéniles ce qui ajoute à l’importance de ce secteur pour l’espèce. La description de l’habitat essentiel doit prendre en compte ces constats et rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique.

MPO affirme sans détour que ce secteur est crucial pour l’espèce

MFFP dit la même chose, dans un document du MDDELCC ...

30 mai 2018 - document du MPO à l’APQ

Extension du quai 53 : «secteur très important dans le déroulement de la fraie.»

1- Demande :

Le promoteur doit revoir, en tenant compte des commentaires de Pêches et Océans Canada (MPO), les critères environnementaux en faisant ressortir l’importance du site de Beauport pour le poisson, notamment le bar rayé qui est protégé en vertu de la LEP et qui utilise le site intensivement pour le rassemblement de reproducteurs et la croissance des jeunes stades de vie.

- Commentaire:

À la page 2-36, le promoteur indique que le secteur du nouveau quai est fréquenté par le bar rayé et l’alose savoureuse au printemps. Cette affirmation ne correspond pas à ce qui est réellement observé sur le terrain concernant le bar rayé, conformément aux connaissances scientifiques mises à jour et retrouvées aux documents 10 et 11 transmis par l’ACÉE à l’APQ. Le secteur du nouveau quai correspond à une aire de reproduction pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent, population protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Seuls deux sites de reproduction sont actuellement connus pour cette population en rétablissement dans le Saint-Laurent. Concernant les rassemblements annuels d’aloses savoureuses matures sexuellement au secteur du nouveau quai, les observations faites par le MFFP et l’APQ démontrent l’importance du site dans le processus de reproduction de l’espèce.

2- Demande:

Le promoteur doit, pour chaque site, présenter le portrait des habitats du poisson qui seraient touchés par le projet en termes de superficies d’habitat touchées et de volumes de sédiments dragués. Ces informations devront être mises en relation avec les fonctions d’habitat observées et leur importance relative pour le poisson, incluant les espèces aquatiques en péril.

- Commentaire:

*** Le promoteur doit rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique au sujet du bar rayé du Saint-Laurent. L’extrémité de la péninsule de Beauport a été identifiée comme étant un secteur d’importance pour la reproduction du bar rayé. L’espèce est connue pour utiliser des aires de rassemblement avant la fraie qui, à l’instar des frayères, jouent un rôle essentiel pour la reproduction. Les aires de rassemblement avant la fraie font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction. Les sites liés à la reproduction de l’espèce, dont les aires de rassemblement avant la fraie, demeurent pour l’instant peu connus et relativement rares à l’échelle du Saint-Laurent. Le secteur de l’extrémité de la péninsule de Beauport est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent.

De plus, l’extrémité de la péninsule de Beauport se trouve à l’intérieur de zones plus vastes qui constituent des aires d’hivernage et d’alimentation des adultes, et de croissance des larves et des juvéniles, ce qui ajoute à l’importance de cet habitat pour l’espèce.

3- Contexte et justification (poisson et habitat):

Le promoteur doit être prudent avec l’affirmation où il indique que le bar rayé ne fraie pas au site de prolongement des quais ni à proximité de celui-ci. Après la ponte, les oeufs de bar rayé restent en suspension dans la colonne d’eau environ pendant 48 heures. À la hauteur du port de Québec, la vitesse des courants y est élevée, l’amplitude des marées est importante et on assiste à des inversions biquotidiennes de courant. Ceci pourrait favoriser la dispersion des oeufs sur de grandes distances. La stratégie de reproduction du bar rayé couplée à l’hydrodynamique complexe du fleuve dans les environs du port de Québec rendent difficiles ou impossibles la localisation précise d’une aire de fraie pour l’espèce dans ce secteur.

- Demande:

Le MPO recommande de retravailler les textes se rapportant aux possibilités de reproduction du bar rayé dans le secteur du port de Québec de façon à tenir compte des complexités relevées en matière de reproduction de l’espèce et de l’écoulement des masses d’eau.

- Commentaire:

Le promoteur n’a pas tenu compte de ce commentaire et continue d’affirmer qu’aucune reproduction de poisson n’aurait lieu au site des travaux ou à proximité. Le promoteur doit tenir compte de ce commentaire dans son étude d’impact.

4- Contexte et justification (poisson et habitat):

Le MPO évalue comme étant incomplète la section traitant des fonctions d’habitat pour le bar rayé qui ont été relevées au site prévu de prolongement des quais. Selon le promoteur, ce site correspondrait à une aire de migration pour les bars rayés en voie de se reproduire.

Le MPO évalue plutôt, à l’aide des données présentées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), que le site prévu de prolongement des quais de Beauport serait fort probablement utilisé pour la reproduction du bar rayé. Plusieurs observations suggèrent l’importance du site de Beauport dans le déroulement de la fraie du bar rayé, tel que : Des rassemblements prédictibles d’adultes ont cours annuellement durant une période où les températures sont propices à la reproduction, Les reproducteurs de bar rayé détectés au port de Québec n’ont pas été détectés aux autres secteurs fréquentés durant la fraie (rivière du Sud et rivière Ouelle), ce qui suggère qu’ils pourraient compléter leur cycle de reproduction dans ce secteur de Saint-Laurent, Plusieurs études d’autres populations de bar rayé ont documenté la présence d’aires d’hivernage à proximité des sites de reproduction, comme c’est le cas pour les secteurs de Beauport et de la rivière du Sud.

- Demande:

Le MPO recommande que les constats tracés précédemment soient pris en compte par le promoteur et que soient reformulées les sections de texte décrivant les fonctions d’habitat observées au site de prolongement des quais pour les bars rayés adultes en période de reproduction.

- Commentaire:

Le promoteur doit rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique au sujet du bar rayé du Saint-Laurent. L’extrémité de la péninsule de Beauport a été identifiée comme étant un secteur d’importance pour la reproduction du bar rayé. L’espèce est connue pour utiliser des aires de rassemblement avant la fraie qui, à l’instar des frayères, jouent un rôle essentiel pour la reproduction. Les aires de rassemblement avant la fraie font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction.

Les sites liés à la reproduction de l’espèce, dont les aires de rassemblement avant la fraie, demeurent pour l’instant peu connus et relativement rares à l’échelle du Saint-Laurent. Le secteur de l’extrémité de la péninsule de Beauport est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent. De plus, l’extrémité de la péninsule de Beauport se trouve à l’intérieur de zones plus vastes qui constituent des aires d’hivernage et d’alimentation des adultes, et de croissance des larves et des juvéniles, ce qui ajoute à l’importance de cet habitat pour l’espèce

5- Contexte et justification (poisson et habitat):

La population de bar rayé du Saint-Laurent est une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Celle-ci bénéficie d’un programme de rétablissement qui identifie notamment les objectifs, les menaces et les principales actions à entreprendre pour arrêter ou inverser le déclin. Or, l’étude d’impact ne présente pas d’information à ce sujet, ce qui selon le MPO dresse un portrait incomplet de la situation du bar rayé du Saint-Laurent.

- Demande:

A) Présenter les grandes lignes du programme de rétablissement de la population de bar rayé du Saint-Laurent qui sont d’intérêt dans le contexte du présent projet.

** B) Discuter de la façon dont le projet proposé s’insère et respecte les orientations apparaissant au programme de rétablissement.

- Commentaire:

Le promoteur présente à la section 8.1.6.4 les grandes lignes du programme de rétablissement mais ne démontre pas comment le projet proposé respecte les orientations apparaissant au programme. Le promoteur doit apporter ces précisions.

6- Contexte et justification (poisson et habitat):

Le MPO évalue comme étant incomplet le portrait des fonctions d’habitat relevées à la zone d’extension du quai 53. Des adultes matures de bar rayé et d’alose savoureuse utilisent annuellement le site prévu de prolongement des quais, durant une période printanière propice à la reproduction.

- Demande:

Le MPO recommande de tenir compte du commentaire précédent et de refaire la section de texte ayant trait aux fonctions d’habitat relevées au site prévu de prolongement des quais pour le bar rayé et l’alose savoureuse. Afin d’obtenir le portrait le plus juste possible de la situation, le promoteur est invité à communiquer avec les experts du MFFP.

- Commentaire:

***** Le promoteur indique que le secteur du nouveau quai est fréquenté par le bar rayé et l’alose savoureuse au printemps. Cette affirmation ne correspond pas à ce qui est réellement observé sur le terrain concernant le bar rayé, conformément aux connaissances scientifiques mises à jour et retrouvées aux documents 10 et 11 transmis par l’ACÉE à l’APQ. Le secteur du nouveau quai correspond à une aire de reproduction pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent, population protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Seuls deux sites de reproduction sont actuellement connus pour cette population en rétablissement dans le Saint-Laurent. Concernant les rassemblements annuels d’aloses savoureuses matures sexuellement au secteur du nouveau quai, les observations faites par le MFFP et l’APQ démontrent l’importance du site dans le processus de reproduction de l’espèce.

L’APQ doit impérativement documenter l’utilisation du site sous ces angles et transposer l’information aux sections traitant des fonctions d’habitat

********* 7- Contexte et justification (poisson et habitat):

Aucun plan compensatoire n’est concrètement présenté à l’étude d’impact pour contrebalancer le dommage sérieux au poisson qui s’étendera sur près de 300 000 m2 d’habitats de haute valeur, liés notamment à des fonctions touchant la reproduction, l’alevinage et l’alimentation du poisson, dont plusieurs espèces visées sont à statut précaire et sont l’objet de pêches autochtones.

De plus, un plan compensatoire spécifique au bar rayé devra éventuellement être présenté en vertu des dispositions de protection de la Loi sur les espèces en péril (LEP) afin d’éviter de mettre en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce. Cette dernière action est particulièrement rendue nécessaire en raison des impacts anticipés au niveau de l’aire de rassemblement avant la fraie des reproducteurs et des habitats de croissance des jeunes stades de vie

****** En l’absence de plans compensatoires capables de contrebalancer les impacts au poisson et à son habitat, le MPO évalue à ce stade-ci que le projet est susceptible :

• d’altérer de façon notable la productivité continue des pêches commerciales, récréatives et autochtones.

• de nuire ou de mettre en péril la survie ou le rétablissement d’une espèce en péril (bar rayé).

- Demande:

Le promoteur doit présenter les plans compensatoires permettant de contrebalancer les dommages sérieux au poisson ainsi que les impacts négatifs sur la population de bar rayé du SaintLaurent protégée en vertu de la LEP.

MAIS …. - Commentaire:

Commentaire à l’ACÉE : La demande du MPO n’est maintenant plus d’actualité en matière de compensation des répercussions défavorables à la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent. Ceux-ci ont été formulés à l’ACÉE avant la publication en 2017 de l’avis scientifique du MPO 2017-001 et l’ébauche de Programme de rétablissement et plan d’action du bar rayé, population du fleuve Saint-Laurent. Suivant ces changements, le MPO considère la nécessité de désignation d’habitats essentiels pour le bar rayé du fleuve Saint-Laurent au site de l’extrémité de la péninsule de Beauport. Ces informations seront revues en fonction des éléments qui seront présentés dans la version finale de ce programme de rétablissement.

+ Commentaire plus général de MPO, 30 mai 2018, sur tout le secteur:

Le site de Beauport chevauche à la fois un estuaire de rivière et une baie peu profonde, le tout à proximité des eaux saumâtres de l’estuaire. Ce milieu particulièrement sensible, complexe et rare dans ce secteur de l’estuaire du Saint-Laurent offre un ensemble complet de fonctions d’habitat convenant à plusieurs espèces de poisson, notamment la reproduction, l’alevinage, l’alimentation et le repos. Le promoteur doit rapporter que les habitats supportant ces fonctions ont été passablement réduits au fil des années. Le MPO calcule que c’est au moins 225 hectares de ces habitats qui ont été détruits par remblayage (cumulatif de la péninsule de Beauport et des quais du secteur de l’Estuaire) et 45 hectares qui ont été modifiés par dragage. C’est donc au moins 270 hectares des habitats présents à la confluence de la rivière Saint-Charles et de la baie de Beauport qui ont été détruits ou modifiés. Cela représente une large part des habitats initialement présents dans cet écosystème. Les habitats résiduels encore présents sont d’ampleur réduite mais supportent encore d’importantes fonctions d’habitat pour le poisson.

Environnement Canada, 4 juin 2018:

NOTE IMPORTANTE : Permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril : Il est aussi recommandé d’indiquer au promoteur que l’Hirondelle de rivage est une espèce en voie d’être inscrite sur la liste des espèces en péril du Canada, vraisemblablement à l’automne 2017. Aussitôt qu’une espèce est inscrite à l’Annexe 1 de la LEP comme espèce menacée, des interdictions de la LEP s’appliquent automatiquement sur terres fédérales. Selon la description du projet et les espèces présentes, la réalisation du projet d’agrandissement du Port de Québec pourrait donc nécessiter l’obtention de permis délivrés par ECCC en vertu la loi sur les espèces en péril (voir annexe 3 pour plus d’information).

ACEE

8 juin 2018 : De l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à l’Administration portuaire de Québec concernant la réponse au première demande d’information sur l’étude d’impact environnemental

État de référence – bar rayé

K) À la lumière de l’avis scientifique du MPO appuyant la désignation de l’habitat essentiel du bar rayé, reprendre la description des fonctions d’habitat du bar rayé observées au site de prolongement du quai 53 en remplaçant la fonction d’habitat de migration identifiée par le promoteur par une fonction de reproduction.

La description de l’habitat essentiel du bar rayé ne tient pas compte des constats décrits dans le contexte de la question de la demande d’information et fournis par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Ministère des Pêches et Océans. Les aires de rassemblement avant la fraie jouent un rôle essentiel et font partie intégrante de l’habitat nécessaire à la reproduction de cette espèce.

*** Le secteur du site de prolongement du quai 53 est l’un des deux seuls sites identifiés à ce jour assurant cette fonction pour le bar rayé du fleuve St-Laurent. Ce secteur se trouve à l’intérieur de zones plus vastes qui constituent des aires d’hivernage et d’alimentation des adultes et de croissance des larves et des juvéniles ce qui ajoute à l’importance de ce secteur pour l’espèce. La description de l’habitat essentiel doit prendre en compte ces constats et rapporter les connaissances acquises au cours des dernières années par la communauté scientifique.

**** Mesures d’atténuation – bar rayé

A) Présenter les grandes lignes du programme de rétablissement de la population de bar rayé du Saint-Laurent dans le secteur du site visé par le projet et démontrer comment le projet proposé respecte les orientations apparaissant dans ce programme.

Le document déposé ne contient pas l’information démontrant comment le projet proposé s’insère et respecte les orientations du programme de rétablissement du bar rayé.

**** Mesures d’atténuation - compensation d’habitat du poisson

A) Présenter les plans compensatoires permettant de contrebalancer les dommages sérieux au poisson et son habitat ainsi que les impacts négatifs sur la population de bar rayé du Saint-Laurent protégée en vertu de la LEP, à la satisfaction du MPO.

Le document déposé ne contient pas de proposition de plans compensatoires pour la population de bar rayé.

Autres moyens de réaliser le projet – analyse des effets environnementaux sur le poisson et son habitat (choix du site)

** A) Réaliser une évaluation approfondie des variantes de sites afin d’éviter ou de réduire substantiellement les répercussions défavorables aux poissons.

B) Pour chaque variante de site étudié, ajouter un critère économique ayant trait à un estimé des coûts de mise en oeuvre et de suivi d’aménagements compensatoires pour le poisson et son habitat.

Le document déposé ne présente pas une évaluation approfondie des variantes de sites. Celle-ci devrait prendre en compte les commentaires de Pêches et Océans Canada en faisant ressortir l’importance du site de Beauport pour le poisson, notamment pour le bar rayé, protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril, et l’alose savoureuse.

Pour ce qui est de l’analyse des variantes, le promoteur devrait considérer un critère économique permettant de bien comparer les sites entre eux.