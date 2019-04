Caribou forestier: Québec repousse l’élaboration d’un plan de protection à 2022

Le gouvernement de François Legault repousse à 2022 l’élaboration d’une « stratégie » pour la protection du caribou forestier, une espèce classée comme « menacée » depuis 2003, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a dévoilé mercredi « les étapes visant à poursuivre les travaux devant mener au dépôt de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards », selon ce qui précise un communiqué du ministère.

En vertu du plan du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, il est prévu que le ministre prenne acte des travaux qui ont déjà permis d’identifier « l’habitat préférentiel » des caribous, tout en prévoyant que cela soit « sans impact sur l’industrie forestière et ses travailleurs ». Québec entamera donc un « processus de consultation » impliquant l’industrie forestière, mais aussi « les communautés autochtones concernées ».

Le gouvernement promet aussi de tenir compte de la « tendance des populations » de cette espèce particulièrement vulnérable au dérangement et à la perturbation de son habitat, notamment en raison des coupes forestières ou de l’industrie minière.

La population globale de caribous forestiers au Québec est évaluée entre 6000 et 8500 bêtes, alors que l’objectif du Plan de rétablissement est d’atteindre au moins 11 000 caribous. Quant au caribou montagnard, la situation est critique. Le cheptel de Val-d’Or (que le gouvernement Couillard voulait déménager au Zoo de Saint-Félicien) dépasse à peine la dizaine de bêtes et celui de la Gaspésie se résume aujourd’hui à moins de 75 individus.

Au final, le gouvernement de François Legault promet d’élaborer une « stratégie » pour tenter de freiner le déclin du caribou d’ici 2022. Un budget de 61,5 millions de dollars sur quatre ans a d’ailleurs été inscrit dans le premier budget caquiste, notamment pour la « gestion » des populations de caribous et pour « soutenir les entreprises qui pourraient être touchées » par les mesures de protection des cervidés.

« Je suis persuadé que nous trouverons ensemble le juste équilibre entre la protection de cette espèce et le maintien de la vitalité économique du Québec et de ses régions », a fait valoir le ministre Pierre Dufour, par voie de communiqué.

Délais supplémentaires

De son côté, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) est « déçue » de ses nouveaux délais, « compte tenu de l’urgence d’agir pour la protection de cette espèce en péril et des nombreux rapports et plans déjà parus ».

Selon l’organisme, la mise en oeuvre de la stratégie provinciale dans plus de quatre ans « paraît beaucoup trop tardive ». « À une telle date, cela fera 20 ans que le caribou aura été désigné espèce menacée au Canada. »

Presque trois ans ont passé depuis la publication du « plan d’action » provincial pour le caribou. Le ministre libéral de l’époque avait pourtant annoncé la livraison de la stratégie à long terme « dans les prochains mois, voire d’ici un an ou deux », lors d’une conférence de presse en avril 2016.

« Il nous aurait fallu un échéancier en accéléré pour le caribou forestier, pas un autre quatre ans d’attente. C’est comme dire à un patient atteint d’un cancer qu’on va étudier son dossier encore quelques années avant de lui proposer une thérapie », estime Pier-Olivier Boudreault, biologiste en conservation à la SNAP Québec.

Soulagement

Le syndicat « Unifor », qui représente des travailleurs de l’industrie forestière, a accueilli « avec soulagement » le report d’une stratégie de protection du caribou forestier.

« Globalement, nous sommes soulagés de constater l’angle adopté par ce gouvernement alors qu’on recherche un équilibre entre protection de l’espèce et économie », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec a en outre un mandat de lobbying actif qui prévoit des « représentations afin que les mesures de protection du caribou forestier puissent se mettre en place en minimisant les impacts sur l’approvisionnement en bois des usines de transformation, notamment par la réalisation d’études d’impacts socio-économiques. »