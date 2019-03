110 000 étudiants en grève pour le climat vendredi au Québec

Ce sont maintenant plus de 110 000 étudiants québécois qui seront en grève vendredi pour exiger la mise en oeuvre de politiques efficaces de lutte contre les changements climatiques, selon la plus récente compilation effectuée par le collectif « La planète s’invite à l’université ». Une dizaine de manifestations sont prévues dans différentes villes du Québec, dont Montréal et Québec. Malgré un vote favorable à cette journée de grève climatique, certains établissements ont signifié que les activités habituelles seront maintenues. C’est notamment le cas à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette journée de grève dans la province s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation internationale en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Pour le moment, des manifestations et des grèves sont prévues dans près d’une centaine de pays dans le monde le 15 mars.