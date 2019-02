Réseau de braconniers démantelé en Mauricie

Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont démantelé mercredi en Mauricie un réseau de braconniers qui s’en prenait à plusieurs espèces animales différentes, notamment dans le but de revendre la viande des bêtes chassées illégalement.

Selon ce qu’a expliqué au Devoir Yvan Brisebois, directeur régional de la protection de la faune pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, en charge de cette opération baptisée « Cormoran », au moins 40 personnes ont été interpellées dans le cadre de ce coup filet mené au terme d’une enquête de trois ans. Les individus pourraient faire face, au total, à une centaine de chefs d’accusation et des amendes totalisant environ 100 000 $.

« On parle d’un réseau qui avait un champ d’action très large et qui opérait probablement toute l’année », a-t-il précisé, en soulignant que les braconniers agissaient sur le territoire des municipalités de Yamachiche et de Louiseville, mais aussi sur le lac Saint-Pierre, un secteur où on retrouve une réserve de la biosphère reconnue par l’UNESCO.

Les braconniers tuaient plusieurs espèces différentes, dont plusieurs espèces de canards, des oies, des outardes, des dindons sauvages, des cerfs de Virginie, des orignaux, des ours et des coyotes. Ils pêchaient aussi illégalement la perchaude et le doré. Les agents de la faune n’ont toutefois pas saisi de viande ou de poisson, puisque tout le gibier avait auparavant été écoulé, a indiqué M. Brisebois.

Appelé à qualifier l’ampleur de l’opération menée mercredi, il a dit que celle-ci était « de taille moyenne », si on la compare à l’opération « Crépuscule », menée en novembre 2016. Plus de 60 individus avaient alors été interpellés, notamment en raison de leur implication dans un réseau de braconnage lui aussi actif en Mauricie.

Selon Yvan Brisebois, le braconnage demeure bien présent au Québec. « Je ne vois pas de diminution », a-t-il déploré mercredi. « Ça existait il y a de cela 30 ans et je suis convaincu que dans 10 ans ou 20 ans, des agents vont devoir mener le même genre d’opérations. »

Il a d’ailleurs invité les citoyens à signaler tout acte de braconnage à SOS Braconnage, au 1 800 463-2191. L’information demeure confidentielle.