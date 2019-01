Accident d’autocar mortel à Cuba

Aucun Canadien ne figure parmi les sept victimes d’un accident d’autocar survenu jeudi après-midi dans l’est de Cuba. Cependant, l’accident a aussi fait 33 blessés, soit 11 Cubains et 22 étrangers, dont 5 blessés graves. Deux Canadiens de 54 et 56 ans figurent parmi les blessés. Parmi les personnes décédées, trois sont d’origine cubaine, deux d’Argentine, une de France et une autre d’Allemagne. L’accident a eu lieu en après-midi à La Loma de La Herradura, au kilomètre 25 de l’autoroute reliant Guantánamo à Baracoa. L’autocar transportait 18 Cubains et 22 touristes d’origines diverses.