Le nouveau président du Brésil à l’assaut de l’Amazonie

Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro vient de nommer une ministre de l’Agriculture connue pour sa défense du secteur agricole industriel, en plus de lui confier la gestion des terres indigènes. Un geste qui confirme les vives craintes exprimées par les défenseurs des peuples autochtones et de la forêt amazonienne, qui y voient le prélude à une accélération de la destruction de l’Amazonie.

Assermenté mardi à la présidence du Brésil, le leader d’extrême droite a ainsi désigné Tereza Cristina da Costa pour diriger le puissant ministère de l’Agriculture, un secteur qui constitue un jalon essentiel de l’économie du pays le plus vaste et le plus peuplé d’Amérique latine.

M. Bolsonaro, un ancien militaire qui a reçu le soutien du secteur agricole industriel durant sa campagne, a du même coup choisi de confier à la nouvelle ministre (partisane du recours aux pesticides) la gestion des territoires indigènes, qui recouvrent actuellement près de 15 % de la superficie du pays. Ces territoires protégés constituent, dans plusieurs cas, les seuls véritables remparts contre la déforestation ou l’exploitation des énergies fossiles et des ressources minières.

Or, le nouveau président a répété à plusieurs reprises au cours des derniers mois que ces territoires sont « surdimensionnés », promettant de revoir la protection de ces terres convoitées par les entreprises qui lorgnent les importantes ressources naturelles du territoire occupé par la forêt amazonienne.

« Plus de 15 % du territoire national est désigné comme terres indigènes ou quilombos [terres occupées par des descendants d’esclaves]. Moins d’un million de personnes vivent à ces endroits, isolées du véritable Brésil, exploitées et manipulées par les ONG. Ensemble, nous allons intégrer ces citoyens », a d’ailleurs réaffirmé mercredi Jair Bolsonaro, sur Twitter. « Il n’y aura pas un centimètre supplémentaire de terres indigènes », avait-il également martelé en campagne électorale.

Déforestation

« Vous avez vu ? Le démantèlement a débuté. La Fondation de l’Indien n’est plus responsable de l’identification, de la délimitation et de la démarcation des terres indigènes », a répliqué, sur Twitter, la leader indienne Sônia Guajajara, ancienne candidate de gauche à la vice-présidence.

Un autre leader autochtone, Dinaman Tuxá, a prédit le pire pour la suite des choses. « Il y aura une augmentation de la déforestation et de la violence contre les peuples autochtones », a-t-il affirmé en entrevue au quotidien britannique The Guardian. « Les peuples autochtones sont les défenseurs de l’environnement », a-t-il ajouté, disant redouter les politiques du nouveau gouvernement. « Nous nous dirigeons vers un autre processus de colonisation. C’est ce qu’ils veulent. »

Jair Bolsonaro ne s’en cache d’ailleurs pas : il entend développer l’économie du Brésil en misant sur l’exploitation des ressources naturelles du pays, dont les immenses superficies de terres qui, une fois déboisées, pourraient favoriser l’expansion du secteur agricole tourné vers l’exportation. Le Brésil est déjà le deuxième exportateur de produits agricoles dans le monde, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce. Et pour faciliter le développement de l’industrie, le président souhaitait au départ fusionner le ministère de l’Agriculture et celui de l’Environnement, avant de se raviser en raison du tollé soulevé.

L’influent pasteur Silas Malafaia, ami de M. Bolsonaro, résume bien les visées du nouveau gouvernement, qui ne compte pas plier devant les critiques des groupes environnementaux et des scientifiques, qui mettent en garde contre la destruction de la forêt amazonienne, qui se trouve à 60 % en territoire brésilien. Selon M. Malafaia, les pays développés devraient carrément payer s’ils veulent que le Brésil préserve l’immense écosystème amazonien. « Nous allons tout préserver parce que les gringos [des pays développés] ont détruit ce qu’ils avaient ? » a-t-il lancé au Guardian.

Dogme climatique

La destruction de ce milieu naturel unique et irremplaçable pourrait donc s’accélérer sous la gouverne de Jair Bolsonaro. Déjà, au cours des deux dernières années, plus de 8000 km2 ont disparu chaque année (18 fois la superficie de l’île de Montréal), en raison des coupes illégales et de l’expansion de l’agriculture.

Cette déforestation repartie à la hausse menace directement la biodiversité de la région, qui compte notamment plus de 40 000 espèces végétales, plus de 400 espèces de mammifères, 1300 espèces d’oiseaux et 3000 espèces de poissons.

Outre la disparition de la biodiversité de ce vaste écosystème, la destruction du « poumon de la planète » risque d’aggraver les impacts des changements climatiques, préviennent les groupes environnementaux. Le problème, c’est que certains membres du nouveau gouvernement ont manifesté leur scepticisme par rapport à la réalité de la crise climatique.

C’est le cas du nouveau ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araújo, qui a déjà dénoncé le « marxisme culturel » qui a « influencé le dogme scientifique du réchauffement climatique ». Et le ministre de l’Environnement désigné, Ricardo de Aquino Salles, n’a pas voulu confirmer que le Brésil demeurera bel et bien dans l’Accord de Paris, tout en soulignant que la « souveraineté nationale » du pays est « non négociable ».

Signe du changement de cap qui vient de s’opérer dans ce pays dont le président admire son homologue américain, Donald Trump, le Brésil a renoncé à organiser la prochaine conférence de l’ONU sur le climat, la COP25.